Gesundheitsmesse Balingen: So fit und gesund sind die Menschen im Kreis

Zwei Tage voller Gesundheit – jetzt beginnt die echte Herausforderung. In der Volksbankmesse konnten die Besucher sich durchchecken lassen, virtuell in den Körper reisen und Vorträge von Experten hören. Was machen die Balinger daraus?

Die Gesundheitstage Balingen 2025 sind vorbei – und mit ihnen zwei Tage voller lehrreicher Vorträge, Infostände und Einblicke in die eigene Gesundheit. „So schlecht ist mein Gehör doch noch gar nicht!“, staunte eine Besucherin nach einem Hörtest am Stand der Amplifon.

Eine andere Besucherin freute sich über das Ergebnis ihrer Blutzuckermessung, als eine 108 auf dem Bildschirm des Blutzuckermessgeräts aufleuchtete. „Das ist vollkommen im Rahmen – alles unter 140 ist super, wenn Sie heute Mittag schon etwas gegessen haben., zeigt sich die Mitarbeiterin des Zollernalb Klinikums zufrieden.

Begeisterung und Inspiration waren groß

Insgesamt 18 Check-Up-Stationen gab es, an denen die Besucherinnen und Besucher unter anderem ihre Sauerstoffsättigung, Vitamin-D- und Blutdruckwerte messen lassen konnten. Die Begeisterung war spürbar, die Inspiration groß. Doch nun, am Tag danach, kommt die eigentliche Herausforderung: Was bleibt?

Vorträge von Experten zu vielen Themen

Wer am Wochenende durch die Volksbankmesse schlenderte, hatte die Wahl: Blutdruck messen, seinen Testosteron-Spiegel checken lassen, eine Nackenmassage genießen oder sich bei einem Vortrag über Fitnessangebote für Berufstätige informieren. An fast jeder Ecke gab es etwas zu entdecken – mal spannend, mal überraschend, mal konfrontierend.

Vier Kliniken zeigten innovative Ansätze

Mehr als 75 Aussteller, darunter vier Kliniken, präsentierten innovative Ansätze für Prävention und Behandlung. Auf der Bühne und im Vortragsraum gaben Fach- und Klinikärzte, Therapeuten, Heilpraktiker sowie Gesundheitsexperten wertvolle Impulse zu Themen wie Sportmedizin, Schmerztherapie, Gelenkersatz, Brustkrebsvorsorge und psychische Gesundheit. Auch die Kindergesundheit stand in diesem Jahr auf dem Programm – unter anderem mit Vorträgen zu Kinderernährung und Atemwegsinfektionen.

Andrang herrschte in diesem Jahr auch wieder bei den Live-Demonstrationen. Besonders die virtuelle Darmreise des Zollernalb Klinikums zog wieder neugierige Besucher an. Mit Hilfe einer VR-Brille und Controller konnte der Darm virtuell durchschritten und die Entwicklungsstadien und Vorstufen von Darmkrebs entdeckt werden. Am Messesonntag wurde diese Erfahrung um ein Expertengespräch zum Thema Darmkrebs ergänzt.

Präzision und Fortschritt in der Chirurgie

Ebenso faszinierend war die Möglichkeit, eine Hüftoperation sowie eine Operation an der Wirbelsäule live zu verfolgen – nicht am echten Menschen, sondern mit modernster Medizintechnik an einem künstlichen Hüftgelenk beziehungsweise einer künstlichen Wirbelsäule. Hier konnte man sehen, wie Präzision und Fortschritt in der Chirurgie zusammenspielen. Doch nicht nur High-Tech-Medizin war gefragt. Auch traditionelle Methoden hatten ihre Fans: Ätherische Öle, Brottrunk oder Massagen wurden genauso getestet, wie smarte Gesundheitsgadgets. Auch die Expertenvorträge waren wie jedes Jahr gut besucht. Ob es um psychische Gesundheit, neue Schmerztherapien oder Prävention im Alltag ging – viele Zuhörer hörten gespannt zu, stellten Fragen und diskutierten nach den Sessions weiter.

So sehen die Planungen für die Klinik aus

Interessant war auch der Einblick zum aktuellen Planungsstand des Zollernalb-Klinikums sowie die Architektenmodelle des neuen Zentralklinikums, die am Stand des Zollernalb-Klinikums begutachtet werden konnten.

Nun, da die Messehallen wieder leer sind und der Alltag ruft, kommt die entscheidende Phase: Bleibt die Motivation? Oder verfliegt sie im Strudel der täglichen Gewohnheiten? Denn am Ende ist Gesundheit kein Wochenendprojekt – sondern eine lebenslange Reise. Die Gesundheitstage Balingen 2025 waren ein Impuls. Was daraus wird, liegt an jedem selbst.