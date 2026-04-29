Gesundheitskosten: Was bringt der Puffer gegen höhere Krankenkassenbeiträge?

Die Koalition will die steigenden Gesundheitsausgaben dämpfen und damit neue Beitragssprünge abwenden. Dazu soll jetzt ein Sparpaket auf den Weg gebracht werden. Was kommt auf Versicherte zu?
Berlin - Patientinnen und Patienten müssen sich auf höhere Zuzahlungen und einige Abstriche einstellen, um Anhebungen der Krankenkassenbeiträge im nächsten Jahr zu verhindern. Das Kabinett soll am Mittwoch Gesetzespläne von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) auf den Weg bringen, die dazu auch Ausgabenbremsen bei Praxen, Kliniken und Pharmaherstellern vorsehen. Nach letzten Änderungen soll der "Puffer" gegen höhere Beiträge kleiner ausfallen als zuerst geplant. Die Kassen protestieren gegen Kürzungen von Steuermitteln.