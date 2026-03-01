Die Versorgung pflegebedürftiger Menschen wird teurer und teurer. Die Pflegeversicherung bringt das in Nöte, die aber noch einmal abgemildert werden. Kommen die Probleme bald wirklich in den Griff?
Berlin - Die Pflegeversicherung ist im vergangenen Jahr knapp an einem Defizit vorbeigeschrammt und warnt vor einer weiter angespannten Finanzlage wegen steigender Ausgaben. "Bei der Pflegeversicherung brennt die Hütte", sagte der Chef des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen, Oliver Blatt, der Deutschen Presse-Agentur. In diesem Jahr soll eine nochmalige Milliardenspritze des Bundes sonst zu erwartende rote Zahlen abwenden.