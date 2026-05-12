Gesundheitskosten: Ärztepräsident fordert Aufschub für Sparpaket

Die versammelte Ärzteschaft tagt und die Ministerin kommt auch. Vorab hat der Ärztepräsident schon mal eine Botschaft an sie.
Hannover/Berlin - Ärztepräsident Klaus Reinhardt fordert einen Aufschub für die Verabschiedung des Sparpakets zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenkassen. Es soll eigentlich noch vor der parlamentarischen Sommerpause vom Bundestag verabschiedet werden. Reinhardt sagte nun dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): "Ein so weitreichendes Gesetz kann man nicht mit der Brechstange durchdrücken." Vor dem heute beginnenden Ärztetag mahnte er: "Vor der Sommerpause sollte gar nichts entschieden werden."