1 Wollen Vertreter der Kommunen und Gesundheitsanbieter zusammenbringen (unten von links): Landrat Sven Hinterseh, Fritz Link, Vorsitzender des Gesundheitsnetzwerks, (Mitte von links) Hatem Saleh, Leiter des Gesundheitsamts im Kreis, Meike Kreysing von der Geschäftsstelle des Gesundheitsnetzwerks, (oben von links) Mitorganisator Christian Weidmann von der Hochschule Furtwangen und Manfred Kühne, Mitglied der Fördergesellschaft der Hochschule und zweiter Vorsitzender des Gesundheitsnetzwerks. Foto: Martina Zieglwalner

Der Gesundheitskongress geht am Mittwoch, 19. April, auf dem Campus der Hochschule Furtwangen in die zwölfte Runde. Es gibt Workshops zu vielseitigen Themen. Zudem steht der Austausch im Mittelpunkt. Auch interessierte Bürger sind willkommen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Mit dem Thema Gesundheit zu punkten und eine Plattform für alle Beteiligten zu schaffen, hat sich das Gesundheitsnetzwerk Schwarzwald-Baar-Kreis zum Ziel gesetzt. Ein wichtiger Eckpfeiler ist der Gesundheitskongress, der am Mittwoch, 19. April, ab 16 Uhr in der Hochschule Furtwangen (HFU) ansteht.

Neben dem Forum „Gesund und vital“ sei der Kongress eine der zentralen Veranstaltungen des Gesundheitsnetzwerks, erklärt der Vorsitzende Fritz Link. Die Tagung habe sich in der Wissenschaftslandschaft der Region etabliert. Unter dem Titel „Gesundheitsstrategien in der Kommune“ biete auch die zwölfte Auflage wieder ein breites Spektrum an Themen. Und mit den Medizinern der verschiedenen Kliniken im Landkreis seien wieder Referenten mit von der Partie, die neue wissenschaftliche Entwicklungen einbringen.

Tagung bringt Akteure aus der Gesundheitsbranche zusammen

So sei der Kongress als Fortbildung von der Landesärztekammer anerkannt. Neben Ärzten sind Gesundheitsanbieter aus der Region, Studenten und Vertreter aus Politik, Forschung und Lehre ebenso willkommen wie interessierte Bürger, zumal sich Workshops zu Long-Covid oder Alter auch um Themen drehen, die viele beschäftigen, erläutert Link.

Ziel sei es, alle Akteure aus der Gesundheitsbranche zusammenzubringen, stellt Christian Weidmann von der HFU fest. Zusammen mit einem ganzen Team an Kollegen ist er seit Monaten mit den Vorbereitungen beschäftigt. Toll sei es, mit Eva Bitzer von der Pädagogischen Hochschule Freiburg eine hochkarätige Rednerin für die Eröffnung gewonnen zu haben. Die Ärztin und Pädagogin hält den Vortrag „Kommune und Gesundheitskompetenz? Gute Gesundheitsentscheidungen erleichtern“. Im Anschluss können die Besucher an einem von sechs Workshops mit zwei Blöcken teilnehmen. Ebenso wichtig sei der Ausklang samt Stehimbiss, unterstreicht Weidmann. Denn gerade nach der Pandemie gelte es, bestehende Kontakte zu reaktivieren und neue zu knüpfen.

Gründung des Weiterbildungsverbunds Allgemeinmedizin

So verspricht sich Landrat und Schirmherr Sven Hinterseh von dem Kongress weiteren Schwung für die Gründung des Weiterbildungsverbunds Allgemeinmedizin. Geplant sei, für junge Mediziner die Qualifikation als Facharzt in den Praxen zu organisieren, ihnen die Region schmackhaft zu machen und die ärztliche Versorgung sicherzustellen.

Das Treffen eröffnet auch für Manfred Kühne, Mitglied der Fördergesellschaft der HFU und zweiter Vorsitzender des Gesundheitsnetzwerks, die Chance, weitere niedergelassene Ärzte für den Weiterbildungsverbund ins Boot zu holen und Fragen rund um die Voraussetzungen zu klären. Froh ist Kühne, dass die HFU, die Stadt Furtwangen, das beim Landratsamt angesiedelte Gesundheitsnetzwerk und die Fördergesellschaft der HFU den Kongress gemeinsam veranstalten und es ermöglichen, 400 bis 500 Teilnehmer bei freiem Eintritt zu empfangen.

Die Workshops

Den Besuchern verspricht Hatem Saleh, Leiter des Gesundheitsamts Schwarzwald-Baar-Kreis, spannende Einblicke in vielseitige Aspekte der Gesundheitspolitik.

Unter dem Stichwort „Neues zur medizinischen Versorgung und medizinischen Angeboten im Schwarzwald-Baar-Klinikum“ rücken der Ausbau des regionalen Schmerzzentrums und die interventionelle Kardiologie ins Blickfeld.

In Sachen „Kommunale Strukturen und Angebote für die Gesundheitsförderung“ geht es um meldepflichtige Erkrankungen, Präventionsangebote für die Erhaltung der Zahngesundheit bei Kindern und Jugendlichen sowie Achtsamkeit in der Erziehung.

Im Workshop „Digitale Anwendungen in der Kommune“ gibt es Informationen über akademisch ausgebildete Pflegende in der Langzeitpflege, die sorgende Gemeinschaft der evangelischen Altenhilfe in St. Georgen, das Projekt Elan zur Förderung von Bewegung und gesunder Ernährung bei langzeitarbeitslosen Menschen sowie Chancen und Herausforderungen von Video-Telecare in der pflegerischen Versorgung.

Bei „Trends der gesundheitlichen Versorgung“ stehen das Studium der Hebammenwissenschaften, die Gesundheitskompetenz in Gesundheitsfachberufen, Muskelverspannung und Schmerz sowie die personalisierte Gesundheitsversorgung bei neurologischen Erkrankungen im Mittelpunkt.

Beim Thema „Alter und Gesundheit: Trends und Therapieansätze“ befassen sich die Teilnehmer mit Altern und Gesellschaft, der Pflegeversicherung, den Altersbildern und deren Bedeutung für die Gesundheitsversorgung sowie der interprofessionellen Zusammenarbeit zum Erhalt von Mobilität und Selbstständigkeit.

Rund um die „Versorgung von Covid-19-Patienten“ kommen Rehabilitationsansätze und eine Studie zum Leistungsknick zur Sprache.

Ablauf

Eckdaten

Der Gesundheitskongress ist am Mittwoch, 19. April, auf dem Campus Furtwangen der Hochschule. Einlass und Anmeldung ist ab 15.45 Uhr, von 16 bis 16.45 Uhr ist eine Posterausstellung zu sehen. Zur Begrüßung sprechen Rektor Rolf Schofer und Landrat Sven Hinterseh. Von 17.15 bis 20.15 Uhr folgen der Eröffnungsvortrag und die in zwei Blöcke eingeteilten Workshops. Der Stehempfang zum Abschluss bietet Gelegenheit, sich besser kennenzulernen und auszutauschen.

Anmeldung

Wegen der Organisation ist eine Anmeldung unter Fax 07723/920 11 09, E-Mail gesundheitskongress@hs-furtwangen.de oder www.hs-furtwangen.de/verantsaltungen/gesundheitskongress erforderlich. Auf der Homepage finden sich detaillierte Informationen zum Programm. In Einzelfällen ist auch eine spontane Teilnahme möglich.