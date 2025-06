Achtung! Leitungswasser in Bad Herrenalb muss bis auf Weiteres abgekocht werden

1 Das Trinkwasser in Bad Herrenalb muss ab sofort und bis auf Weiteres abgekocht werden (Symbolfoto). Foto: Bernd Weißbrod/dpa In der Bad Herrenalber Innenstadt kommt das Wasser derzeit trüb aus der Leitung. Da möglicherweise eine Gesundheitsgefahr besteht, muss bis auf Weiteres alles abgekocht werden.







Derzeit besteht in Teilen der Bad Herrenalber Innenstadt eine Trübung des Trinkwassers. Das gab das Landratsamt Calw am Montagabend in einer Pressemitteilung bekannt.