Gesundheitsgefahr im Kreis Rottweil: Wer hat asbestverseuchte Platten in den Wald gekippt?

Übler Fund in einem Waldgebiet im Kreis Rottweil: Asbestverseuchte Platten wurden dort im großen Stil entsorgt. Das Landratsamt hofft jetzt auf Hinweise durch einige Details.

Stapelweise liegt das Material im Wald, teilweise sogar auf dem Weg: Im Waldgebiet zwischen Winzeln und Aichhalden habe Unbekannte illegal ihren Bauschutt abgeladen. Besonders fatal: Es handelt sich dabei um Wellenternitplatten, wie sie früher auf Dächern verlegt wurden und um Fassadenplatten, die jeweils asbesthaltig sind, wie das Landratsamt mitteilt.

Hellgelber Anstrich

Die Fassadenplatten haben einen hellgelben Anstrich. Es ist laut Behörde zu vermuten, dass dieses Material aus einer Sanierung stammt. Das Umweltschutzamt weist darauf hin, dass von zerbrochenen Asbestplatten erhebliche gesundheitliche Gefahren ausgehen können. Deshalb ist diese illegale Handlung nicht nur eine strafbare Umweltverschmutzung, sondern gefährdet auch die Gesundheit der Bürger sowie von Haus- und Wildtieren.

Zeugen gesucht

Das Umweltschutzamt des Landkreises Rottweil sucht daher dringend Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dieser illegalen Müllentsorgung geben können. Der genaue Standort befindet sich im Wald, wenn man auf der K 5526 von Winzeln kommend in Richtung Aichhalden fährt. Wo der Wald beginnt, geht es nach links in den Weiteweg, dann nach der Schranke weiter bis zum nächsten Querweg Schachenweg. Dort liegen die Platten direkt auf einer Kreuzung.

Sollte jemand ein verdächtiges Fahrzeug gesehen haben, das die Platten möglicherweise abgeladen hat, nimmt das Umweltschutzamt die Hinweise per E-Mail an umweltschutzamt@landkreis-rottweil.de entgegen. So hofft man, die Verantwortlichen zu finden und zur Rechenschaft ziehen zu können.