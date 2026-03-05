Gesundheitscheck Kreis Rottweil: Wenn das Herz in Not gerät – so viele leiden an Koronarer Herzkrankheit

Wie krank ist der Kreis Rottweil? Das analysieren wir mittels Daten der AOK. Unsere Grafik zeigt: Mehr als 4400 Landkreisbewohner leiden unter der koronaren Herzkrankheit.
Deutschlandweit sind etwa zehn Prozent der 40- bis 80-Jährigen von einer Koronaren Herzkrankheit betroffen. Ausgelöst wird diese durch eine Verengung der Herzkranzgefäße. Im Kreis Rottweil sind mindestens 4400 Menschen von dieser chronischen Herzkrankheit betroffen. Wir werfen einen genaueren Blick auf die Städte und Gemeinden.