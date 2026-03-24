Gesundheitscampus Calw: So funktioniert der neue Bikesafe

Wie können Fahrräder sicher und kostenlos untergebracht werden? In Calw zeigt ein neues Parkhaus, wie ein automatisches System diese Herausforderung löst.
Im neuen Parkhaus der Kliniken Calw wurde ein automatisches Fahrradpark-System von Wöhr in Betrieb genommen. Auf einer Fläche von nur 8,6 Metern Radius können 122 Fahrräder ein- und ausgelagert werden. Besucher und Mitarbeiter können die Anlage künftig per RFID-Chip, QR-Code oder App nutzen. Die Fahrräder werden automatisch eingelagert und vor Diebstahl sowie Witterung geschützt.