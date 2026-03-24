Gesundheitscampus Calw: So funktioniert der neue Bikesafe

Wie können Fahrräder sicher und kostenlos untergebracht werden? In Calw zeigt ein neues Parkhaus, wie ein automatisches System diese Herausforderung löst.

Im neuen Parkhaus der Kliniken Calw wurde ein automatisches Fahrradpark-System von Wöhr in Betrieb genommen. Auf einer Fläche von nur 8,6 Metern Radius können 122 Fahrräder ein- und ausgelagert werden. Besucher und Mitarbeiter können die Anlage künftig per RFID-Chip, QR-Code oder App nutzen. Die Fahrräder werden automatisch eingelagert und vor Diebstahl sowie Witterung geschützt.

Leerer Raum wird sinnvoll genutzt Der Raum innerhalb der Auffahrtsrampen des Parkhauses, der bisher ungenutzt war, wird nun für die Abstellung der Fahrräder genutzt. Laut Heike Sulic, Vertriebsmitarbeiterin für Fahrradparksysteme bei Wöhr: „Also den Raum, der eigentlich immer tot ist und wo nichts drin steht, den haben wir genutzt, um das Fahrradparken und das Autoparken in Einklang zu bringen.“ Das System bietet Platz für 122 Fahrräder, die sonst auf rund 250 Quadratmetern abgestellt werden müssten.

Zugang und Registrierung

Nutzer können zwischen zwei Systemen wählen: ein RFID-Chip oder die Bike& Ride Box App. Sulic erläutert: „Wenn man sich registriert, kann man in ganz Deutschland über diese Bike& Ride Box App parken.“ Für Personen, die weniger vertraut mit Smartphones sind, besteht zudem die Möglichkeit, einen QR-Code und einen zusätzlichen Zugangscode auszudrucken.

Ablauf beim Einparken

Beim Einparken stellen die Nutzer ihr Fahrrad zunächst auf eine Trittmatte vor dem Bikesafe und melden sich mit Chip, QR-Code oder App an.

Die Maschine zieht das Fahrrad vorwärts ein, um Stabilität zu gewährleisten, und stellt es anschließend in die Radschiene, so dass es sicher steht. Während des Vorgangs misst das System automatisch Größe, Gewicht und Anbauten wie Kindersitze oder Körbe.

Sulic ergänzt:„Deine Reifen dürfen maximal 29 Zoll sein. Wenn du einen Kindersitz drauf hast, bitte maximal zwei Meter hoch. Auch die Fahrradabmessungen werden geprüft, damit alles passt.“ Der Einparkvorgang wird durch Anweisungen des Bildschirms und der App begleitet.

Schließfächer buchen

Zusätzlich können Nutzer über die App Schließfächer buchen, etwa für einen Helm, Regenkleidung oder Taschen. Die Codes sind 24 Stunden gültig und können bei Bedarf verlängert werden.

Ablauf beim Abholen

Beim Abholen zieht die Maschine das Fahrrad wieder aus dem Turm. Die Nutzer erhalten während des gesamten Vorgangs Anweisungen über Bildschirm oder App, um sicherzustellen, dass der Prozess korrekt abläuft.

Sollten Fahrräder nicht abgeholt werden, fährt das System sie automatisch wieder ein. „Wenn das Fahrrad nicht abgeholt wird, und man bleibt einfach stehen, dann wird das Fahrrad aus Sicherheitsgründen automatisiert wieder eingelagert“, so Sulic.

Sie merkt außerdem an: „Man muss ein bisschen auf die Nutzerführung achten, aber das System ist so gestaltet, dass der Nutzer nie allein gelassen wird. Wer es zweimal gemacht hat, wird die Routine schnell verstehen.“