Rund 4000 neue Fälle pro Woche, eine Inzidenz deutlich über dem Landesschnitt und eine recht unterschiedliche Impfquote in den Pflegeheimen – im Kreisverwaltungsausschuss war die Corona-Lage einmal mehr Thema.















Kreis Rottweil - "Die derzeit gute Stimmung ist nicht kompatibel mit der tatsächlichen Lage", meinte Gesundheitsamtsleiter Heinz-​Joachim Adam in der Sitzung am Montag. Auch bei Geimpften habe man mittlerweile eine hohe Durchseuchung. Insbesondere die BA.2-Variante von Omikron sei hochansteckend.

Während es zum Jahresende 2020 noch etwa 500 Corona-Fälle pro Woche gewesen seien, so waren es zum Jahreswechsel 2021/2022 bereits 1000 pro Woche und nun teilweise 4000 Fälle wöchentlich, zählte Landrat Wolf-Rüdiger Michel auf. Seit Mitte Februar liege die Inzidenz im Kreis Rottweil zudem deutlich über dem Landesschnitt, was schlichtweg eine Folge vieler Kontakte sei.

Im Januar wurden laut Gesundheitsamt 5200 Fälle im Kreis Rottweil gezählt, im Februar 10 600 Fälle und im März schon jetzt 10 600 Fälle –­ und das vor Ablauf des Monats. Im Landratsamt werde, unabhängig von allgemeinen Lockerungen, die Maskenpflicht beibehalten, so der Landrat.

Entspannung ab KW 19?

Man hoffe nun, dass der Verlauf den Vorjahren folge und die Infektionszahlen ab der 19. Kalenderwoche abnehmen, meinte Adam. Das Robert-Koch-Institut gehe aber derzeit davon aus, dass der Sommer diesmal in Sachen Corona-Infektionen nicht so ruhig werde wie in den Jahren zuvor. Und der Herbst werde sich ähnlich zeigen wie 2020 und 2021, so die Prognose. "Die Pandemie wird uns schon noch die nächsten zwei bis vier Jahre über beschäftigen", sagte Adam.

Einen möglichen Anschub der Infektionszahlen durch ukrainische Flüchtlinge könne er bislang noch nicht bestätigen, jedoch liege die Impfquote dort bei niedrigen 35 Prozent. Zum Thema Impfen meinte der Gesundheitsamtsleiter, dass die Nachfrage nicht gestiegen sei. Manche Personen hätten sich in den vergangenen Tagen und Wochen erstmals impfen lassen – wenn auch widerwillig wegen der Impfpflicht, wie Adam beobachtet hatte.

Ständige Tests machen Arbeit

In den Pflege- und Altenheimen stelle man derweil, je nach Einrichtung, eine gute Durchimpfung bei den Bewohnern und teilweise eine schlechte beim Personal fest. Kreisrat Gerhard Aden (FDP), der als Teil der mobilen Impfteams auch einige Einrichtungen besucht hat, meinte, die Impfwilligkeit des Personals sei stark von der jeweiligen Heimleitung abhängig, aber auch von Faktoren wie dem Anteil ausländischer Kräfte beispielsweise. Eine Einrichtung in Rottweil weise lediglich eine Impfquote von knapp mehr als 50 Prozent beim Personal auf, berichtete er.

Für die Kreisverwaltung und den Gesundheitsamtsleiter war dieses Update ein weiterer Anlass, um fürs Impfen zu werben. Impfen schütze definitiv vor einem schweren Verlauf und ein Stück weit auch davor, sich überhaupt zu infizieren, machte Adam deutlich.

Die Kontaktnachverfolgung, so führte er auf Nachfrage von Kreisrat Markus Huber (FWV) aus, erfolge nach wie vor bei Ausbrüchen in Schulen, Heimen oder ähnlichen Einrichtungen. Sehr viel Arbeit machen dem Gesundheitsamt die zu bearbeitenden Meldungen von Testergebnissen. "Manche Infizierte testen sich gegen Ende der Quarantäne täglich, um möglicherweise früher ›frei‹ zu sein. Und jede Meldung landet bei uns", erklärte Adam.