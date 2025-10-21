Gesundheitsamt und Polizei: So spannend war der Kinder-Aktionstag in Rottweil

Der erste Aktionstag für Vor- und Grundschulkinder von Gesundheitsamt und Polizei kommt bei Groß und Klein bestens an. Das war alles geboten.

Theo ist begeistert. Er durfte aus Haferkörnern selbst Haferflocken herstellen, weiß jetzt, dass der Zuckeranteil in einem halben Liter Orangenlimonade 15 Würfelzuckern entspricht, und hat auch den Fahrradhindernisparcours mit Bravour gemeistert. Seine Schwester hat derweil den „verletzten“ Plüschbär meisterhaft mit Verbänden erstversorgt und berichtet ausführlich, was man beim Aktionstag so alles ausprobieren kann.

Die beiden Geschwister haben mit ihren Eltern, wie viele andere Familien auch, den ersten Aktionstag für Vor- und Grundschulkinder besucht, zu dem das Rottweiler Gesundheitsamt und das Polizeipräsidium Konstanz unter dem Motto „Gesund durchs Leben – Sicher zur Schule“ ins Berufsschulzentrum eingeladen hatten. Und der auf Anhieb als großer Erfolg verbucht werden kann, wie auch Projektleiterin Melanie Fehrenbach bestätigt. „Wir hatten jede Menge positives Feedback von allen Seiten“, informiert sie.

Erste Hilfe und Ernährung

„Wir wollten eigentlich nur kurz vorbeikommen, jetzt sind wir schon mehrere Stunden da“, berichten gleich mehrere Eltern. Die Mitmachstationen kamen vor allem bei den kleinen Besuchern sehr gut an.

Sie konnten sich in Erster Hilfe erproben, sich Ernährungstipps geben und zeigen lassen, wie man die Zähne richtig putzt, sie bekamen aufgezeigt, was ein „Toter Winkel“ ist und welche Gefahren er birgt, konnten mit dem Fahrrad einen Geschicklichkeitsparcours meistern, oder auch ein Bett fürs Smartphone basteln, damit es auch mal zur Ruhe kommen kann.

Ein Highlight: der Überschlagssimulator

Highlights der Veranstaltung waren zweifelsfrei der Überschlagssimulator der Verkehrswacht, in dem es sogar mancher Mama mulmig wurde, sowie die Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, THW und DRK, die aber etwas weit ab vom Hauptgeschehen platziert und deswegen am Nachmittag schlecht frequentiert waren, wie von Seiten der Blaulichtfamilie zu hören war.

Für große Begeisterung sorgte das kleine Zebra, das den Kindern in einem kurzen Theaterstück vermittelte, wie man eine Straße richtig überquert. Und groß war das Interesse auch am Stand zur Medienerziehung. In einem Selbsttest konnte man hier unter anderem seine eigene Medienkompetenz in Erfahrung bringen.

Helm kann Leben retten

An einem Playmobil-Puppenhaus konnten die Kinder und Erwachsenen sich zum Thema Brandschutz informieren und erfuhren, was sie im Falle eines Brandes tun sollen. Und an einem anderen Stand war zu erfahren, warum es so wichtig ist, beim Fahrradfahren einen Helm zu tragen und darauf zu achten, helle Kleidungsfarbe zu tragen.

Und nach den vielen Infos konnte man sich am Verpflegungsstand mit leckeren Obstspießchen, Pizzaschnecken und anderen Leckereien wieder stärken.