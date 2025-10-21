Gesundheitsamt und Polizei: So spannend war der Kinder-Aktionstag in Rottweil

Der erste Aktionstag für Vor- und Grundschulkinder von Gesundheitsamt und Polizei kommt bei Groß und Klein bestens an. Das war alles geboten.
Theo ist begeistert. Er durfte aus Haferkörnern selbst Haferflocken herstellen, weiß jetzt, dass der Zuckeranteil in einem halben Liter Orangenlimonade 15 Würfelzuckern entspricht, und hat auch den Fahrradhindernisparcours mit Bravour gemeistert. Seine Schwester hat derweil den „verletzten“ Plüschbär meisterhaft mit Verbänden erstversorgt und berichtet ausführlich, was man beim Aktionstag so alles ausprobieren kann.