Das Gesundheitsamt Tübingen informiert zur richtigen Konservierung von Lebensmitteln und gibt Tipps zur Vorbeugung gegen die seltene, aber gefährliche Erkrankung Botulismus.
Der Sommer bringt eine reiche Ernte mit sich – doch beim Einkochen von Gemüse und Fleisch kann es bei unsachgemäßer Zubereitung zu einem Gesundheitsrisiko kommen: dem Botulismus. Das Landratsamt Tübingen warnt in einer aktuellen Mitteilung vor der seltenen, aber potenziell tödlichen Erkrankung, die durch ein Gift des Bakteriums Clostridium botulinum ausgelöst wird.