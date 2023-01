1 Die Quote der Impfungen gegen Diphtherie ist rückläufig. Foto: Gesundheitsamt Rottweil

Weil Diphtherie-Erkrankungen zunehmen, rät das Gesundheitsamt Rottweil den Bürgern, ihren Impfstatus zu überprüfen.















Link kopiert

Kreis Rottweil - Nicht nur deutschlandweit, sondern auch in Baden-Württemberg sei im vergangenen Jahr eine starke Häufung von Hautdiphtherie aufgetreten. "Das ist problematisch, da die Impfquote bei Diphtherie in der Bevölkerung insgesamt rückläufig ist", sagt Heinz-Joachim Adam, Leiter des Gesundheitsamts Rottweil.

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts existiert laut Gesundheitsamt ein Impfstoff gegen Diphtherie. Seitdem hätten Säuglings- und Kinderimpfprogramme weltweit die hohen Sterblichkeitsraten gesenkt, besiegt sei die Krankheit aber lange noch nicht. 2022 gab es vermehrt Fälle von Hautdiphtherie in Deutschland. Im Kreis Rottweil gebe es bislang keinen Fall der meldepflichtigen Erkrankung, sollte die derzeitige Entwicklung jedoch anhalten, könne sich das rasch ändern.

Zwei Arten von Krankheitsverläufen

Diphtherie tauche in zwei Verlaufsformen auf: Zum einen in der klassischen Form, die vor allem die Atemwege betrifft und zu Fieber, Halsschmerzen, Husten und Atembeschwerden bis hin zu Herzmuskelerkrankungen führen kann. Dagegen zeige sich die Hautdiphtherie durch Geschwüre auf der Haut und auf den Schleimhäuten. Oft genügen kleine Verletzungen oder Insektenstiche, um den Erregern den Weg in den Körper zu ebnen – schmierige Beläge und schlecht heilende Wunden sind die Folge.

Hautdiphtherie wird direkt übertragen

Die Hautdiphtherie werde in der Regel durch direkten Kontakt mit infizierten Personen oder Gegenständen übertragen. Eines haben beide Erkrankungsbilder gemeinsam: Eine Impfung schützt gegen die Infektion. Leider hat die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass der Impfstatus gegen Diphtherie bei vielen Kindern deutschlandweit zurückgegangen ist. "Auch im Kreis Rottweil ist ein Rückgang der Diphtherie-Impfungen bei Kindern im Vorschulalter zu verzeichnen", so Adam. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfehle die Diphtherie-Impfung als Standardimpfung für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Auskunft bei Kinder- und Hausärzten

Adam: "Jetzt ist es wichtig, den Impfstatus von Kindern und Erwachsenen zu überprüfen und gegebenenfalls eine vollständige Grundimmunisierung durchzuführen." Auch Erwachsene sollten sich laut Adam regelmäßig impfen lassen. Für Personen ab 18 Jahren würden Auffrischungsimpfungen im Abstand von jeweils zehn Jahren eine Ansteckung mit Diphtherie verhindern. Auskunft zum Impfstatus geben Kinder- und Hausärzte.