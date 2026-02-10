Gesundheitsamt gibt Update: Ärztemangel im Kreis Rottweil – das ist der aktuelle Stand

Der Ärztemangel hält den Kreis Rottweil im Würgegriff. Bei den Kinderärzten ist die Lage besonders ernst. Einen aktuellen Überblick über Versorgung und Lösungsansätze gab es jetzt.
Das Rottweiler Gesundheitsamt hatte zuletzt im November im Kreistag Alarm geschlagen – „da brennt der Kittel in den nächsten Jahren ganz massiv“ – und besorgniserregende Zahlen genannt: 80 Prozent der Hausarztpraxen im Kreis Rottweil seien nicht zukunftsfähig. Besonders ernst sei die Lage zudem bei den Kinderärzten und den Hals-Nasen-Ohren-Ärzten. Jetzt gab es vom Gesundheitsamt ein Update.