Gesundheitlicher Schicksalsschlag: Warum sich Kevin Brändlin aus der Politik zurückzieht

1 Der FDP-Politiker Kevin Brändlin tritt von seinen Mandaten zurück. Foto: by C.C.d.Santos Der heimische FDP-Politiker Kevin Brändlin tritt von all seinen politischen Mandaten zurück. Das gab der 36-Jährige jetzt im Gemeinderat von Efringen-Kirchen bekannt.







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Der heimische FDP-Politiker Kevin Brändlin tritt von all seinen politischen Mandaten zurück. Das gab der 36-Jährige jetzt im Gemeinderat von Efringen-Kirchen bekannt. „Durch einen gesundheitlichen Schicksalsschlag im engsten Familienkreis, dann auch durch immense Herausforderungen in meiner beruflichen Branche, aber vor allem auch durch meine Aufgabe als Familienvater hat sich mein persönliches Lebensumfeld seit der letzten Kommunalwahl in einem Maße verändert, das es mir nicht mehr zulässt, meine Ämter mit der Leidenschaft und Konsequenz auszufüllen, die ich selbst von mir erwarte“, begründet er seine Entscheidung.