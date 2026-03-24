Gesundheitlicher Schicksalsschlag: Warum sich Kevin Brändlin aus der Politik zurückzieht
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Der FDP-Politiker Kevin Brändlin tritt von seinen Mandaten zurück. Foto: by C.C.d.Santos

Der heimische FDP-Politiker Kevin Brändlin tritt von all seinen politischen Mandaten zurück. Das gab der 36-Jährige jetzt im Gemeinderat von Efringen-Kirchen bekannt.

Der heimische FDP-Politiker Kevin Brändlin tritt von all seinen politischen Mandaten zurück. Das gab der 36-Jährige jetzt im Gemeinderat von Efringen-Kirchen bekannt. „Durch einen gesundheitlichen Schicksalsschlag im engsten Familienkreis, dann auch durch immense Herausforderungen in meiner beruflichen Branche, aber vor allem auch durch meine Aufgabe als Familienvater hat sich mein persönliches Lebensumfeld seit der letzten Kommunalwahl in einem Maße verändert, das es mir nicht mehr zulässt, meine Ämter mit der Leidenschaft und Konsequenz auszufüllen, die ich selbst von mir erwarte“, begründet er seine Entscheidung.

 

Ebenso wolle er die vielen Nachteile des immensen Pensums seiner Familie nicht weiter zumuten. 17 Jahre lang habe er Verantwortung in kommunalpolitischen Mandaten übernommen, und das zeitweise bis heute in bis zu vier Gremien gleichzeitig. Dabei verwies er auf Ortschaftsrat, Gemeinderat, Kreistag, Regionalverband und den Trinationalen Eurodistrict.

Hinzu seien eine Vielzahl an Arbeitsgruppen, Ausschüssen und viele Jahre als Parteitagsdelegierter in der Landes- und Bundespolitik gekommen.

 