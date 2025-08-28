Gesundheitliche Probleme: Tennisspielerin Lys gibt bei US Open auf

Tennisspielerin Eva Lys kämpft bei den US Open um den erstmaligen Einzug in die dritte Runde. Doch im zweiten Satz gibt die Hamburgerin aus Verletzungsgründen auf.
New York - Tennisspielerin Eva Lys hat bei den US Open in der zweiten Runde verletzungsbedingt aufgegeben. Nach einer Behandlungspause im ersten Durchgang spielte die 23 Jahre alte Hamburgerin gegen die gesetzte Tschechin Linda Noskova zunächst noch weiter, entschied dann aber beim Stande von 4:6, 0:3 (0:30) nicht mehr weiterspielen zu können. Damit ist das Grand-Slam-Turnier in New York für die Australian-Open-Achtelfinalistin beendet.