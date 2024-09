Gesundheit: Zahl der Alzheimer-Todesfälle in 20 Jahren fast verdoppelt

Zahl der Alzheimer-Todesfälle in 20 Jahren fast verdoppelt

2023 starben 96 Prozent mehr Menschen an der Demenzerkrankung Alzheimer als noch 2003. Hintergrund ist auch der steigende Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung.









Wiesbaden - Die Zahl der Todesfälle aufgrund von Alzheimer hat sich binnen 20 Jahren fast verdoppelt. Im Jahr 2023 starben in Deutschland rund 10.100 Menschen an der unheilbaren Demenzerkrankung, im Jahr 2003 waren es noch rund 5.100 Menschen. Das teilt das Statistische Bundesamt anlässlich des Welt-Alzheimertages an diesem Samstag (21. September) mit. Die Zahlen stiegen um 96 Prozent.