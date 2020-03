Gesundheit Wie zuverlässig ist der Corona-Test?

Videos von angeblichen Ärzten, die behaupten, 50 Prozent aller positiv ausgefallenen Corona-Tests könnten falsch positiv sein und Gerüchte, dass Patienten eher an falschen Therapien als an der Krankheit sterben, kursieren gerade auf Plattformen wie Facebook. Doch in Krisenzeiten, in denen viel Panik geschürt wird, fällt es oft schwer zu beurteilen, wie hoch der Wahrheitsgehalt bei derartigen Infos ist.

"Von einem falsch-positiven Ergebnis habe ich noch nichts gehört", überlegt Swantje Middeldorf von der kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. "Beim Test kommt es jedoch stark auf den Zeitpunkt an, zu dem getestet wird", erklärt sie. "Wenn sich jemand gerade erst infiziert hat, kann der Test auch negativ ausfallen." Der Test basiere nämlich auf der Feststellung der Genetik des Virus.