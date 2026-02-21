Im Jahr 2000 hatten Masern in den USA eigentlich schon als besiegt gegolten. Aber jetzt gibt es einen Anstieg an Masern-Infektionen. Die überwiegende Mehrheit der Erkrankten war nicht geimpft.
Washington - Es ist eine alarmierende Entwicklung: Die Zahl der Maserninfektionen in den USA ist seit Anfang des Jahres auf 982 gestiegen, wie aus Informationen der US-Gesundheitsbehörde CDC hervorgeht. 2025 wurden im gesamten Jahr landesweit insgesamt 2.281 Fälle gemeldet – der höchste Stand seit Jahrzehnten.