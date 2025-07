Die britische Fußballerin Lucy Bronze spricht von einer «Superkraft» im Zyklus. Warum viele Frauen sich zunehmend an ihrem Zyklus orientieren – und was Forschende dazu sagen.







Freiburg/London - Die englische Nationalspielerin Lucy Bronze beschreibt eine Art Wunderwaffe: Es gebe eine Phase in ihrem Zyklus, in der sie körperlich in der Lage sei, noch härter zu trainieren als sonst. "Es ist, als würde man mir für eine Woche eine Superkraft geben", sagte sie dem Magazin "Women's Health UK" vor dem Start der Fußball-EM der Frauen. "Wir können unser Training auf die vier Phasen des Zyklus abstimmen und profitieren sehr davon."