Wald Rangendingen Trockenheit macht Tiefwurzler zu schaffen

Was ist nur mit dem Wald los? Nach Fichte und Buche schwächelt nun auch die bisher in Rangendingen als stabil geltende Tanne. Noch sind die Ausfälle überschaubar, doch langfristig wird auch diese Baumart wohl zurückgedrängt werden. Was weitere Fragen aufwirft.