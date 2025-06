Gesundheit: Streeck: Debatte über Drogen und Sucht ist kein Randthema

1 Der Bundesdrogenbeauftragte Hendrick Streeck fordert mehr Anstrengungen im Kampf gegen den illegalen Drogenhandel. (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/dpa Am Weltdrogentag wird über die Gefahren beim Konsum gefährlicher Substanzen aufgeklärt. Vom Drogenbeauftragten der Bundesregierung kommen eindringliche Worte.







Berlin - Der neue Bundesdrogenbeauftragte Hendrik Streeck warnt davor, Abhängigkeit als Randthema abzutun. Die Debatte über Drogen und Sucht sei eine gesamtgesellschaftliche, teilte der CDU-Politiker zum Weltdrogentag in Berlin mit. "Immerhin leiden fast zehn Millionen Menschen in Deutschland an einer Abhängigkeitserkrankung." Weitaus mehr litten darunter im Umfeld der Betroffenen - wie Kinder, Eltern, Freunde und Kollegen.