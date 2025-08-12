Gesundheit schützen: Albstädter Arzt gibt Tipps: Wie Senioren die Hitzewelle gut überstehen

Dass es auf der Schwäbischen Alb und speziell in Albstadt „einen Kittel kälter“ ist als anderswo, wird zum Vorteil. Dennoch gilt Hitzewarnung. Was sollten Senioren beachten?
Mit Temperaturen um und sogar über 30 Grad Celsius, die ab Mitte dieser Woche erwartet werden, steht Albstadt zwar noch besser da als viele andere Regionen, wo bis zu 40 Grad erwartet werden, doch selbst rund um den Kältepol Degerfeld macht die Hitze den Menschen, vor allem Senioren, extrem zu schaffen und kann sogar gefährlich werden.