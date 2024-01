Gesundheit: Grippewelle in Deutschland hat begonnen: RKI rät zur Impfung

Grippewelle in Deutschland hat begonnen: RKI rät zur Impfung

1 Für die Wochen zwischen dem 18. und dem 31. Dezember seien bislang knapp 9000 Grippefälle an das RKI übermittelt worden, heißt es. Foto: Philip Dulian/dpa

Viele Menschen in Deutschland waren zuletzt krank. Der Beginn der Grippesaison ließ bislang aber auf sich warten. Jetzt hat das Robert Koch-Institut ihn offiziell ausgerufen.









Link kopiert



Berlin - Bereits im Dezember meldete das Robert Koch-Institut einen deutlichen Anstieg an Grippenachweisen - nun haben die Experten Gewissheit: Die Grippewelle in Deutschland hat begonnen. Der Definition des RKI zufolge wird der Beginn rückblickend auf die Woche bis 16. Dezember 2023 datiert, wie aus einem am Mittwochabend veröffentlichten Bericht hervorgeht.