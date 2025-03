Gesundheit: Ran an den Speck: Chinas geht gegen Übergewicht vor

1 Chinas Minister der Nationalen Gesundheitskommission will gegen Überwicht in der Bevölkerung vorgehen. Foto: Johannes Neudecker/dpa

Viele Leute in China haben zu viel auf den Hüften. Die Regierung will die Menschen nun zu einem gesünderen Lebensstil animieren - und setzt dabei auch auf Hotels.









Peking - Chinas Regierung will mit Kampagnen und Spezialangeboten das Problem mit dem Übergewicht in der Gesellschaft in den Griff bekommen. Einige "Genossen" täten sich schwer, ihr Gewicht zu kontrollieren, hätten Übergewicht und litten sogar an chronischen Krankheiten, sagte der Minister der Nationalen Gesundheitskommission, Lei Haichao, während einer Pressekonferenz in Peking am Rande des tagenden Volkskongresses.