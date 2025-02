3 Chinesische Schulen sollen Kindern neben dem Sportunterricht die Möglichkeit geben, Ballsportarten zu spielen. (Archivbild) Foto: Li Jianping/SIPA Asia via ZUMA Wire/dpa

Schultage in China sind lang. Für Sport bleibt den Kindern oft wenig Zeit. Das sorgt für Probleme. Die Regierung wagt nun einen neuen Versuch, die Kinder zu mehr Bewegung zu bringen.









Peking - Für bessere körperliche Fitness sollen Chinas Schulkinder mehr schwitzen: Mit Beginn des zweiten Schulhalbjahres ordneten mehrere Regionen in der Volksrepublik zwei Stunden Sport und Bewegung in Grund- und Mittelschulen am Tag an, wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete.