Gesundheit, Politik und Kunst: Das hat die Volkshochschule in Altensteig im Angebot

Die Volkshochschule Oberes Nagoldtal hat auch in Altensteig einige Kurse im Angebot. Dabei sind 10-Finger-System-Schreibkurse, Kreatives und gesellschaftliche Themen.

Gesundheit ist eine der beliebtesten Rubriken der Volkshochschule, ist der Eindruck. Schon jetzt sind viele der Kurse ausgebucht. Freie Plätze gibt es etwa noch beim kostenfreien Vortrag „Gesunde Gefäße – gesundes Herz – Herzinfarkt vermeiden“ am Donnerstag, 20. November, im Bürgersaal in Altensteig. „Rückenfit – Rückenkräftigung“ geht am Montag, 12. Januar los.

Beim Kurs werden Bauch-, Gesäß- und Rückenmuskulatur trainiert, die Übungen sollen den Rücken entlasten, sowohl zuhause als auch bei der Arbeit. Jeder, auch Menschen, die Osteoporose oder Arthrose haben, können am Kurs teilnehmen. Der Kurs hat fünf Termine und kostet 23,50 Euro. Er findet in Walddorf in der Turn- und Festhalle, jeweils von 8.30 bis 9.30 Uhr statt.

Die Zumbatänzer kommen etwa bei „Zumba Party“ ab Oktober oder beim klasssischen Zumba ab kommender Woche oder Anfang Januar auf ihre Kosten.

Englischkurse für Anfänger und Fortgeschrittene

Wer Englisch lernen oder es verbessern möchte, kann dies in Altensteig an Vormittagen im Kurs tun. Ab Oktober startet ein Kurs für Anfänger, der Kurs für Fortgeschrittene bereits in der kommenden Woche am Mittwoch, 24. September.

Schnell tippen und so Zeit sparen – das bietet das Zehn-Finger-System. Das können Erwachsene und Schüler in jeweiligen Kursen im November lernen. Die Kurse kosten jeweils 55 Euro und umfassen zwei Termine.

Kreativ werden ist etwa bei den Malkursen zum Aquarellmalen, abstrakter und expressiver Malerei möglich, auch Collagen werden in einem Kurs angeboten. Das Mal- und Zeichenatelier Druckwerkstatt ist ab Oktober geöffnet. Dort konzentrieren sich die sieben Abende auf große Meister, die besprochen und als Inspiration genutzt werden.

Für die Jugend hat die Jugendkunstschule Eltern-Kind-Workshops zu Weihnachtsthemen im Angebot sowie eine Keramikwerkstatt ab sieben Jahren.

Wer sich für Geschichte und vor allem Heimatgeschichte interessiert, wird bei den Stadtführungen fündig. Mystisch wird es dann am Freitag, 24. Oktober, bei „Sagenhaftes Altensteig – eine Lesung im Wandeln.“

Politisch ist es ein weit diskutiertes Thema: Migration. Im Kurs „Unerwünschte Ausländer? Migration: Fluch oder Segen?“ wird Andreas Zumach im Alten Rathaus Altensteig über dieses Thema referieren. Dabei geht es um Abschiebung, historische Migration und Flüchlingsschutz und internationale Abkommen, wie die Genfer Flüchtlingskonvention. Der Kurs ist bereits in der kommenden Woche, am Donnerstag, 25. September von 19.30 bis 21 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Fairer Morgenkaffee aus Burundi?

Der Morgenkaffee gehört für viele dazu – aber ist er auch fair? Vor allem, wenn er aus Burundi, dem ärmsten Land der Erde, bezogen wird? Beim Vortrag der Professorin für Ressourcenmanagement, Heidi Elisabeth Megerle, unter dem Titel „Fairer Kaffee aus Burundi?“ gehen die Teilnehmer am Dienstag, 21. Oktober, dieser Frage auf den Grund. Der Vortrag ist kostenfrei im Rathaus Altensteig und findet von 19 bis 20.30 Uhr statt.

Das Wasser, das für den Kaffee gebraucht wird, wird direkt Thema bei der Ausstellung im Rathaus: „Alles im Fluss?! Wasser in der Krise“. Die Eröffnung ist am Freitag, 30. Januar, mit einem Abendvortrag.

Anmeldung und weitere Kurse

Weitere Angebote der VHS Oberes Nagoldtal sowie Anmeldungsmöglichkeiten gibt es auf der Website der VHS.