Gesundheit, Politik und Kunst: Das hat die Volkshochschule in Altensteig im Angebot

Die Volkshochschule Oberes Nagoldtal hat auch in Altensteig einige Kurse im Angebot. Dabei sind 10-Finger-System-Schreibkurse, Kreatives und gesellschaftliche Themen.
Gesundheit ist eine der beliebtesten Rubriken der Volkshochschule, ist der Eindruck. Schon jetzt sind viele der Kurse ausgebucht. Freie Plätze gibt es etwa noch beim kostenfreien Vortrag „Gesunde Gefäße – gesundes Herz – Herzinfarkt vermeiden“ am Donnerstag, 20. November, im Bürgersaal in Altensteig. „Rückenfit – Rückenkräftigung“ geht am Montag, 12. Januar los.