Gesundheit: Homöopathie als mögliche Kassenleistung vor dem Aus

1 Bundesgesundheitsminister Lauterbach will "die Möglichkeit der Krankenkassen, in der Satzung auch homöopathische und anthroposophische Leistungen vorzusehen, streichen". Foto: Marijan Murat/dpa

Dem Gesundheitsminister geht es ums Prinzip: Homöopathie sieht er als wirkungslos an. Karl Lauterbach will Globuli und Co. deshalb als Kassenleistung streichen - und erntet dafür kontroverse Reaktionen.









Berlin - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will die Finanzierung von Globuli und anderen homöopathischen Behandlungen durch gesetzliche Krankenkassen streichen. "Wir werden das in Kürze gesetzlich umsetzen", sagte Lauterbach in Berlin. "Die Homöopathie ist eine Leistung, die keinen medizinischen Nutzen auf der Grundlage des wissenschaftlichen Sachstandes erbringt."