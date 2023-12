Gesundheit: Telefonische Kinderkrankmeldung für Eltern in Sicht

1 Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will die Arztpraxen entlasten. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Erwachsene müssen bei leichteren Erkrankungen nicht mehr zwingend zur Praxis gehen, um eine Krankschreibung zu erhalten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach möchte diese Regelung ausweiten.









Berlin - Eltern sollen ärztliche Bescheinigungen, dass sie ein krankes Kind betreuen müssen, voraussichtlich bald auch telefonisch und ohne Praxisbesuch bekommen können. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) signalisierte in einem Schreiben an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), dass ein Inkrafttreten einer Regelung für den 18. Dezember geplant sei. Für eine entsprechende Vereinbarung sei bereits das Unterschriftenverfahren eingeleitet worden, heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.