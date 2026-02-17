Gesundheit: Klimakrise begünstigt Zecken – mehr Hirnhautentzündungen

Milde Winter sorgen dafür, dass Zecken kaum noch eine Pause einlegen. Fachleute warnen: Sie erwarten neue Höchststände bei der Zahl der Hirnhautentzündungen durch FSME.
Stuttgart - Zecken könnten im vergangenen Jahr so viele Hirnhautentzündungen verursacht haben wie noch nie seit Beginn der Meldepflicht. "Die Auswertungen laufen noch, aber es ist jetzt schon abzusehen, dass wir die schon sehr hohen Zahlen von 2024 übertroffen haben werden", sagte Gerhard Dobler vom Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München zu den Fällen von Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME).