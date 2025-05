Vorneweg: In der Schwenninger Innenstadt soll das MVZ VS entstehen. Personal wird noch gesucht.

Doch der Reihe nach. Die Beteiligten zeigen sich sehr zufrieden, einen wichtigen Schritt getan zu haben. „Die Gründung der neuen Genossenschaft als Betreiber eines neuen Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ VS) – unter dem Namen Regiomedes eG – ist offiziell vollzogen und kann nun im Genossenschaftsregister aufgenommen werden.“ Dies teilt die Stadt VS mit.

Ziel der Genossenschaft sei es durch ein zukünftiges MVZ VS, die wachsende Versorgungslücke in der haus- und fachärztlichen Betreuung in der Region zu schließen und dauerhaft eine wohnortnahe, verlässliche medizinische Versorgung sicherzustellen, zeigt die Stadt weiter auf.

Mit dem Modell einer kommunalen, gemeinnützigen Genossenschaft betrete die Stadt Villingen-Schwenningen gemeinsam mit dem Schwarzwald-Baar-Kreis und dem Schwarzwald-Baar-Klinikum neue Wege – getragen von Verantwortung und Weitsicht, heißt es weiter.

„Starkes Zeichen“

Oberbürgermeister Jürgen Roth betonte bei der Gründungsversammlung im Alten Rathaus in Villingen: „Die Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung ist eine der drängendsten Zukunftsaufgaben für unsere Stadt. Mit der Regiomedes eG setzen wir ein starkes Zeichen, dass wir uns am Dienst an den Bürgerinnen und Bürger verpflichtet fühlen. Die Gründung der Genossenschaft ist richtungsweisend und ein Versprechen für eine bessere Versorgung in der Region.“

„Herausragendes Beispiel“

Auch Landrat Sven Hinterseh unterstrich die Bedeutung des Projekts: „Das geplante MVZ ist ein herausragendes Beispiel dafür, was entstehen kann, wenn Stadt, Landkreis und das Klinikum als Gründungsgenossen gemeinsam an einem Strang ziehen. Ich bin der Stadt und dem Oberbürgermeister Jürgen Roth für das Engagement sehr dankbar. Es ist keine originäre Aufgabe der Stadt und trotzdem nimmt sie sich dieser wichtigen Aufgaben für die Bevölkerung an.“

Die Gründungsversammlung markiere den offiziellen Startpunkt, dem eine intensive Planungsphase vorausging, informiert die Stadt weiter. Der Aufbau der Genossenschaft als ersten Schritt auf dem Weg zu einem MVZ habe nur durch die enge Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung und der Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH (WIR VS GmbH) realisiert werden können. Matthias Jendryschik, Geschäftsführung der WIR, wurde von Beginn an mit der Projektentwicklung betraut und treibt das MVZ gemeinsam mit der Beratungsfirma Diomedes maßgeblich voran.

Wie es weitergeht

Die nächsten Schritte erfolgen zeitnah, skizziert die Stadt weiter. Der Genossenschaftsverband prüft das Geschäftsmodell im Rahmen eines Gründungsgutachtens, anschließend wird im Juni/Juli die Eintragung im Genossenschaftsregister erfolgen. Mit der Eintragung kann die Zulassung des geplanten MVZ bei der Kassenärztlichen Vereinigung beantragt werden.

Auch bezüglich der Praxisräume stehen die Sterne äußerst günstig, meint die Stadt in ihrer Pressemitteilung. „ Es laufen bereits vielversprechende Gespräche und die Unterzeichnung der Mietverträge für das MVZ im Herzen der Schwenninger Innenstadt stehen bevor. Die Fertigstellung der Räumlichkeiten ist im dritten Quartal 2025 vorgesehen. Das MVZ soll zum Jahreswechsel seinen Betrieb aufnehmen“, schreibt die Stadt weiter.

André Saliger ist Leiter

André Saliger, der künftig als Geschäftsführer das MVZ Regiomedes leiten wird, blickt mit Zuversicht auf die kommenden Monate: „Die Weichen sind gestellt. Jetzt brauchen wir engagierte Ärztinnen und Ärzte sowie medizinisches Fachpersonal, die Lust haben, mit uns eine neue Versorgungsstruktur mitzugestalten. Wer Teil dieses zukunftsweisenden Projekts werden möchte, ist herzlich eingeladen, mit uns Kontakt aufzunehmen.“

Kontakt für interessierte Medizinerinnen und Mediziner sowie weiteres medizinisches Personal: André Saliger, Geschäftsführer Regiomedes, E-Mail: mvz@villingen-schwenningen.de. Alle Infos zum neuen MVZ VS erhalten Interessiert auch über die Website: www.vs-mvz.de.

Zeitschiene

Meilensteine

Drittes Quartal 2024: Erste Sondierungsgespräche mit Beratungsunternehmen zur Gründung eines kommunalen MVZ