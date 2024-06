Gesundheit in VS

1 Trockener, hartnäckiger Husten plagt derzeit besonders viele Bürger im Schwarzwald-Baar-Kreis. Foto: Christin Klose/dpa-tmn/Christin Klose

Immer mehr Menschen sind aktuell an Keuchhusten erkrankt. Das Gesundheitsamt gibt Auskunft über die aktuellen Meldungen im Kreis Rottweil.









Wir haben beim Gesundheitsamt nachgefragt: Wie viele Keuchhusten-Fälle gibt es aktuell und im Vergleich zu den vergangenen Jahren im Schwarzwald-Baar-Kreis? Da Keuchhusten sowie der Verdacht an Keuchhusten erkrankt zu sein, meldepflichtig ist, ist an dieser Stelle auch die Behörde gefordert. „Der Verdacht auf Keuchhusten beziehungsweise der Nachweis des Erregers Bordetella Pertussis ist gemäß Infektionsschutzgesetz, Paragrafen 6 und 7, meldepflichtig“, erläutert Kristina Diffring vom Landratsamt in Villingen-Schwenningen. Die Meldung erfolge gegenüber dem Gesundheitsamt durch den behandelnden Arzt oder das Labor.