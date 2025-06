Lauter positive Neuigkeiten hatte die Hauptgeschäftsführerin vom Bethel Trossingen, Helene Sleiers-Vink, in einem Pressegespräch zu vermelden.

So kann mit dem Spatenstich zum Anbau im August gerechnet werden, die Therapeutische Ambulanz wurde vor kurzem mit modernsten Geräten mit medizinischer Zulassung ausgestattet, und eine Praxis für Psychotherapie ist inzwischen eröffnet.

Die Neueröffnung einer Praxis für Allgemeinmedizin steht bevor. Nachdem sich das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) des Landkreises Tuttlingen mit dem Allgemeinarzt Dr. Alexander Gorski zum 1. März aus dem Bethel Trossingen in Richtung Spaichingen verabschiedete, habe man nicht lange einen Nachfolger suchen müssen, berichtete die Hauptgeschäftsführerin mit Blick auf Dr. Yasmin Simsek, die am 1. September als Fachärztin für Allgemeinmedizin ihre eigene Praxis in den ehemaligen MVZ-Räumen eröffnen wird.

Mutter gibt den Impuls

„Aufgrund von Presseberichten stand die Mutter von Frau Simsek bei uns am Infopoint mit der Frage, ob die Praxis noch zu haben sei“, so Helene Sleiers-Vink. Die Praxis sei bundesweit ausgeschrieben gewesen. „Ich hätte nicht unbedingt damit gerechnet, dass es in Trossingen eine Fachärztin gibt, die diese Praxis belegen möchte“, räumte sie ein. „Ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, eigenständig zu werden“ betont die 39-jährige ledige Ärztin, die in Freudenstadt geboren wurde, aber „Trossingen ins Herz geschlossen hat, denn hier lebt meine Familie“.

Yasmin Simsek hat in der Türkei Allgemeinmedizin studiert und den Facharzt gemacht, ist dann zurück nach Deutschland gekommen, arbeite als angestellte Fachärztin seit dem Jahr 2020 in einer auswärtigen Praxis, wohnt aber in Trossingen.

Von den leerstehenden Räumen im Bethel sei Yasmin Simsek sofort begeistert gewesen, weiß Helene Sleiers-Vink, und die Ärztin ergänzt: „Die Praxis ist zentral gelegen und hat die Anbindung zum Bethel, denn ich liebe es, mit älteren Menschen Kontakt aufzunehmen“.

Somit sei es ein Gewinn für beide Seiten. Helene Sleiers-Vink bestätigt, dass die Einrichtung nach dem Weggang von Dr. Gorski ein großes Problem wegen der ärztlichen Versorgung der Bewohner hatte. Zum Glück hätten sich alle niedergelassenen Allgemeinärzte von Trossingen bereit erklärt, jeweils zehn bis zwölf Bewohner zu übernehmen. Es sei jetzt ein sehr glücklicher Zufall, „dass wir einen Heimarzt über diese Praxis anbieten können“. Selbstverständlich bleibe die freie Arztwahl der Bewohner bestehen. Doch zum einen gebe es Notfälle, und der direkte Draht sei ein wichtiges Qualitätsmerkmal des Bethel.

Frischer Anstrich

Der Mietvertrag für die Praxisräume mit dem MVZ des Landkreises Tuttlingen laufe noch bis Ende August. Doch bereits jetzt werden die Räume mit insgesamt etwa 170 Quadratmetern Fläche, eigenem Eingang, Empfang und Wartebereich, Labor und drei Untersuchungszimmern, frisch gestrichen und mit neuem Bodenbelag ausgestattet.

Zum 1. September zieht dann Yasmin Simsek als Mieterin in die Praxis ein. Die Zulassung der Kassenärztlichen Vereinigung habe sie bereits beantragt und erwartet diese bis Ende Juli. Jetzt ist sie noch auf der Suche nach zwei medizinischen Fachangestellten. Die Öffnungszeiten stehen noch nicht genau fest „aber auf alle Fälle von Montag bis Freitag“, so die junge Ärztin.

Wird es ein Sprung ins kalte Wasser? „Ich bin zuversichtlich, dass es gut läuft“, sagt sie. Doch es habe Zeit gebraucht, den Schritt zu gehen. Alle nötigen Grundlagen hierzu habe sie im Angestelltenverhältnis bereits gelernt.

Helene Sliers-Vink ist sicher: „Es wird eine Geschichte, die gegenseitig beflügelt, auch für Trossingen ist es super, denn es wird eine gut laufende Praxis geben“.