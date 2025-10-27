Gesundheit in Schramberg: Zurück ins Leben – So hilft die Ergotherapie dabei

Am 27. Oktober wird der Tag der Ergotherapie gefeiert – ein Berufsfeld, das oft unterschätzt wird, aber für viele der Schlüssel zu einem selbstbestimmten Alltag ist.

Am 27. Oktober wird weltweit auf die Bedeutung der Ergotherapie aufmerksam gemacht – ein Beruf, der Menschen hilft, ihren Alltag wieder selbst zu meistern. Ob nach einer Krankheit, einer Verletzung oder im Alter: Ergotherapeuten unterstützen ihre Patienten dabei, Beweglichkeit, Kraft und Sicherheit zurückzugewinnen – kurz gesagt, wieder möglichst selbstständig und zufrieden zu leben.

Darauf aufmerksam gemacht hat unsere Redaktion Ergotherapeut Manuel Fuchs, der in seiner Praxis in Sulgen täglich Menschen dabei begleitet, ihren Alltag zurückzuerobern. „Mich begeistert, dass wir in der Ergotherapie nicht nur Symptome behandeln, sondern Menschen helfen, wieder aktiv am Leben teilzunehmen – sei es beim Anziehen, Arbeiten, Kochen oder bei ihren Hobbys“, erzählt er. „Es geht vielmehr darum, die Selbstständigkeit und Lebensfreude zurückzugeben. Das ist unglaublich erfüllend.“

Ein vielseitiger und praxisnaher Beruf

Zur Ergotherapie kam Fuchs über Umwege: Nach seiner Ausbildung zum Sporttherapeuten sowie zum Sport- und Gymnastiklehrer war für ihn klar, dass er mehr wollte. „Ich wusste: Das ist nicht alles! Ich wollte mehr Medizin, mehr Wissen, mehr einzelne Patienten fördern statt Tag für Tag den Sportkurs anbieten“, sagt er. Besonders die Hand, die Feinmotorik und die Orthopädie hätten ihn inspiriert. „Mich hat fasziniert, wie praktisch und vielseitig dieser Beruf ist – man arbeitet zielorientiert, effektiv und gemeinsam mit dem Patienten.“

Die Ergotherapie ist dabei so vielfältig wie die Menschen, die sie in Anspruch nehmen. „Wir schauen uns gemeinsam mit dem Patienten an, was er im Alltag machen möchte oder muss, und unterstützen dann gezielt mit verschiedenen Methoden und Ansätzen, die wir individuell abstimmen“, erklärt Fuchs. Dazu gehören unter anderem manualtherapeutische und osteopathische Techniken, Narben- und Weichteilbehandlungen, Mobilisations- und Sensibilitätstraining sowie Kraft- und Koordinationsübungen. Auch Alltagstraining, Hilfsmittelberatung und neurophysiologische Konzepte wie Bobath oder Perfetti kommen zum Einsatz.

Therapie verfolgt unterschiedliche Ziele

Je nach Fachgebiet verfolgt die Ergotherapie unterschiedliche Ziele: In der Handtherapie etwa geht es darum, nach Verletzungen oder Operationen die Hand wieder voll einsetzen zu können. In der Narbenbehandlung hilft gezieltes Training, Verklebungen vorzubeugen und die Beweglichkeit zu erhalten. In der Neurologie und Geriatrie unterstützen Ergotherapeuten Menschen dabei, Fähigkeiten wiederzuerlangen, die durch Krankheit oder Alter verloren gegangen sind – zum Beispiel sicheres Gehen, Greifen, Essen oder Ankleiden. Auch Kinder und Jugendliche profitieren von ergotherapeutischer Behandlung, etwa bei Problemen mit der Feinmotorik oder beim Schreibenlernen. „Der Mensch handelt – und dieses Handeln bestimmt unseren kompletten Alltag“, sagt Fuchs. „Was wäre, wenn eine dieser Handlungen nicht mehr funktioniert? Genau da setzen wir an.“

Logopädie als wichtiger Partner

Eng verwandt mit der Ergotherapie ist die Logopädie, die sich mit Sprache, Stimme, Schlucken und Kommunikation beschäftigt. Während Ergotherapeuten motorische, kognitive und alltagspraktische Fähigkeiten fördern, helfen Logopäden Menschen, ihre sprachlichen und kommunikativen Fähigkeiten wiederzuerlangen – etwa nach einem Schlaganfall oder bei Sprachentwicklungsstörungen im Kindesalter.

Der Tag der Ergotherapie soll das Bewusstsein für diesen vielseitigen und wichtigen Beruf stärken – einen Beruf, der Menschen nicht nur behandelt, sondern darauf abzielt, ihnen ein Stück Lebensqualität zurückzugeben.