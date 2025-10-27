Gesundheit in Schramberg: Zurück ins Leben – So hilft die Ergotherapie dabei

Am 27. Oktober wird der Tag der Ergotherapie gefeiert – ein Berufsfeld, das oft unterschätzt wird, aber für viele der Schlüssel zu einem selbstbestimmten Alltag ist.
Am 27. Oktober wird weltweit auf die Bedeutung der Ergotherapie aufmerksam gemacht – ein Beruf, der Menschen hilft, ihren Alltag wieder selbst zu meistern. Ob nach einer Krankheit, einer Verletzung oder im Alter: Ergotherapeuten unterstützen ihre Patienten dabei, Beweglichkeit, Kraft und Sicherheit zurückzugewinnen – kurz gesagt, wieder möglichst selbstständig und zufrieden zu leben.