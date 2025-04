Fast an seine Grenzen kam der Veranstaltungsraum in der Peter-Meyer-Schule beim Generationen- und Senioren-Treff.

Mit mehr als hundert Gästen auch aus dem Umland hat das Thema das Interesse der Zuhörerschaft getroffen.

Das SeniorenForum (SeFo) hatte nach dem Thema zum Darm nun die Thematik „Arthrose ist heilbar“ aufgegriffen und dazu Peter Munsonius (Heilpraktiker und Stresscoach, Augsburg) eingeladen.

Als Referent der Forschungsgruppe Dr. Feil erläuterte er die revolutionäre Strategie zur Knorpelregeneration nach Feil. An zahlreichen Erfolgsgeschichten von „geheilten“ Arthrose-Patienten demonstrierte er die Möglichkeit, mit gezielter Strategie, den Knorpel zu regenerieren.

Heilbare Krankheit

Bisher sei viel zu oft die Rede davon gewesen, was einmal verloren gegangen sei, könne nicht mehr zurückerworben werden und müsse operiert werden. Doch mittlerweile sei erwiesen und anerkannt, dass Arthrose durchaus mit konservativer Methode zu einer heilbaren Entzündungskrankheit eingeordnet werden könne und mit gezielter Unterstützung der Selbstheilungskräfte des Körpers arbeite.

Die Dr.-Feil-Strategie gliedert sich in vier Bausteine: Entzündungssenkende Ernährung, körperliche Aktivität, psychische Stärke und Knorpelregeneration braucht Nährstoffe. Mit großen Lebensmittellisten, Vitaminen, Kräutern und Gewürzen wurde zunächst aufgezeigt, welche Wirkstoffe zur Schmerzstillung führen, was also täglich schon berücksichtigt werden kann und sollte.

Ergänzung mit Nährstoffen

Als nächstes wurde körperliche Aktivität empfohlen, die mit Muskelaktivität die Bildung der Knorpelzellen unterstützt. Im Grunde keine neue Erkenntnis, aber im Zusammenhang mit der positiven Wirkung auf körpereigene Knorpelregeneration hervorzuheben, so der Referent.

Der Abbau der psychischen Stress-Situation spiele als dritter Schritt dabei auch eine große Rolle, sowohl vom Schmerzempfinden als auch von der Wirkung körpereigener Kräfte.

Um all diese Schritte weiter zu unterstützen, sollte die Knorpelbildung noch ergänzende Nährstoffe bekommen, die das Zusammenwirken der anderen Schritte der Dr.-Feil-Therapie verstärkt. Dies alles in Kombination brauche Zeit und Geduld. Verstärkt durch positive Grundeinstellung zur Genesung führe aber bei konsequenter Umsetzung letztlich zum schmerzfreien Erfolg.

Gewürznelken helfen

Der lebendige Vortrag wurde mit einem praktischen Tipp abgeschlossen und vorgeführt: jeden Tag Gewürznelken kauen und mit Wasser einnehmen, das wirkt entzündungshemmend nicht nur im Mund, sondern im ganzen Körper.

Der Vortrag stieß auf reges Interesse, ebenso das zu Grunde liegende Buch von Wolfgang Feil und Tobias Homburg „Arthrose endlich heilen – Ernährung & Bewegung statt Operation und Schmerz“, das im örtlichen Buchhandel erhältlich ist.