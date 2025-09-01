Gesundheit in Schömberg: Pflegedienst Leuchtturm nimmt seine Arbeit auf

Viele Menschen sind plötzlich auf Hilfe angewiesen, wenn sie eine Krankheit oder ein Unfall trifft. Der Pflegedienst Leuchtturm Nordschwarzwald bietet in diesem Fall viele Hilfen an.
Am Montag ist der Pflegedienst Leuchtturm Nordschwarzwald in der Schillerstraße 4 in Schömberg eröffnet worden. „Die Idee habe ich schon lange gehabt“, erzählt Geschäftsführer Sascha Bock bei der Eröffnungsfeier im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Inhaber und alleinige Geschäftsführer des Pflegedienstes Leuchtturm Nordschwarzwald hat gemerkt, dass es bislang keine flächendeckende Versorgung mit Pflegedienstleistungen gibt. Das wisse er aus eigener Erfahrung.