Gesundheit in Schömberg: Pflegedienst Leuchtturm nimmt seine Arbeit auf

Viele Menschen sind plötzlich auf Hilfe angewiesen, wenn sie eine Krankheit oder ein Unfall trifft. Der Pflegedienst Leuchtturm Nordschwarzwald bietet in diesem Fall viele Hilfen an.

Am Montag ist der Pflegedienst Leuchtturm Nordschwarzwald in der Schillerstraße 4 in Schömberg eröffnet worden. „Die Idee habe ich schon lange gehabt“, erzählt Geschäftsführer Sascha Bock bei der Eröffnungsfeier im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Inhaber und alleinige Geschäftsführer des Pflegedienstes Leuchtturm Nordschwarzwald hat gemerkt, dass es bislang keine flächendeckende Versorgung mit Pflegedienstleistungen gibt. Das wisse er aus eigener Erfahrung.

Der Pflegedienst kümmert sich um die beiden Gemeinden Schömberg und Oberreichenbach einschließlich aller Teilorte der beiden Kommunen.

Es betrifft nicht nur Ältere

Was leistet der Pflegedienst? Da ist zuerst die Haushaltshilfe zu nennen. Dabei geht es unter anderem ums Putzen, Einkaufen oder Spazieren gehen. Jeder Mensch könne von heute auf morgen in eine Situation kommen, in der er auf eine solche Hilfe angewiesen sei, macht Sascha Bock deutlich. Es gehe also nicht nur Ältere an.

Weitere Leistungen betreffen die häusliche Grundpflege. Hier geht es unter anderem darum, den Pflegebedürftigen die vom Arzt verschriebenen Medikamente zu verabreichen, Kompressionsstrumpfe anzuziehen, den Blutzucker und/oder den Blutdruck zu messen.

Darüber hinaus kümmert sich der Pflegedienst Leuchtturm Nordschwarzwald um die Behandlungspflege. Dabei ist zum Beispiel die Prävention ein Thema. So sollen Wundliegen und Stürze verhindert werden.

Auch eine Sterbebegleitung wird angeboten, wenn dies gewünscht ist.

Schließlich bietet der Pflegedienst private Leistungen an. Dazu gehören etwa Hausmeistertätigkeiten wie zum Beispiel Schnee räumen. Auch ein Begleitservice für Ausflüge oder Konzerte ist möglich. Solche privaten Leistungen müssen die Interessierten aber selbst bezahlen und werden nicht etwa von der Kranken- oder Pflegekasse getragen.

Außerdem gibt es einen Fahrdienst, etwa wenn ein Patient einen Termin für die Dialyse oder für die Physiotherapie hat. Beim Fahrdienst kooperiert der Pflegedienst mit Mazhar Aslam, Inhaber des Unternehmens Liebenzeller Taxi.

Kostenlose Erstberatung

„Eine Erstberatung ist kostenlos“, teilt Sascha Bock mit. Dabei geht es unter anderem darum, was Patienten an Leistungen bei den verschiedenen Pflegegraden zusteht. Es kann auch darum gehen, ob bei den Pflegegraden ein Höherstufen anstehen könnte.

Sascha Bock selbst ist examinierter Altenpfleger. Er hat zwei Angestellte, seine Ehefrau Nathalie Bock und Jana Thyroff. Ehefrau Nathalie Bock ist Bürokauffrau, Medizinische Fachangestellte und sechsfache Mutter.

Sie kümmert sich um die Wundkontrollen bei Pflegebedürftigen, die Buchhaltung, die Personalplanung sowie die Personalverwaltung.

Ausbildung geplant

Jana Thyroff kennt sich in Hauswirtschaft aus und ist Pflegehelferin. Sie will eine dreijährige Ausbildung zur examinierten Pflegefachfrau absolvieren. Dieser Abschluss entsprach früher der examinierten Altenpflegerin.