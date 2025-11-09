Gesundheit in Rottweil: Medikamente in der Drogerie? Apothekerin sieht das kritisch

Medikamente sind in der Erkältungszeit sehr gefragt. Auch Drogeriemärkte wollen vermehrt Medikamente anbieten. Eine Apothekerin aus Rottweil sieht dabei aber Risiken.
Ein Kratzen im Hals hier, eine laufende Nase da – mit dem Herbstwetter rollte auch die Krankheitswelle über die Region. Nasenspray und Hustenlöser sind daher gefragte Medikamente. Mehrere Drogeriemärkte kündigten bereits an, vermehrt in den Gesundheitssektor zu investieren und Medikamente verkaufen zu wollen. DM beispielsweise möchte bis zum Ende des Jahres eine Online-Apotheke auf den Markt bringen. Das aber ganz zum Ärger der Apotheker vor Ort.