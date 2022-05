Ärztehaus an der Helios-Klinik geplant

Gesundheit in Rottweil

1 Sie freuen sich auf ihr neues Projekt: Harald Sailer (von links), Tobias Grundmann und Norman Sailer. Foto: Marcel

Neben der Helios-Klinik in Rottweil soll ein Ärztehaus mit Apotheke und Wohnungen entstehen. Das plant die Sailerbau und stellte das Projekt jetzt gemeinsam mit Tobias Grundmann, dem Geschäftsführer der Klinik, vor.















Rottweil - Das Gebäude soll den Park zwischen der Klinik und dem einstigen Krankenhaus, in dem heute das DRK und die Gustav-Werner-Schule untergebracht sind, einrahmen und sich zur Klinik hin öffnen. "Die Klinik braucht einen Park, deshalb werden die Grünflächen auch nach Fertigstellung des Vorhabens wieder öffentlich zugänglich sein. Auch der alte Baumbestand soll soweit wie möglich erhalten bleiben", stellt Harald Sailer von Sailerbau klar.

Der Park bleibt erhalten

Die Räume für Arztpraxen, die Apotheke und die Wohnungen werden dringend gebraucht. Das weiß auch Tobias Grundmann. "Wir haben hier eine Apotheke, aber die ist nur für die Klinik, da kann nicht jeder einkaufen." Dazu wünschen sich viele der Klinikärzte und Mitarbeiter, in der Nähe des Arbeitsplatzes zu wohnen. "Das ist für uns ein klarer Standortvorteil", so Grundmann, denn in Rottweil sei der Wohnungsmarkt sehr angespannt. Wenn gleich nebenan Wohnungen zu finden sind, findet die Klinik auch leichter Personal.

Standortfaktor

Norman und Harald Sailer wissen aber auch um die Situation der Rottweiler Arztpraxen. Der Hausarzt mit seiner Praxis im ersten Stock mit Zugang über eine Treppe – das ist bald gänzlich Geschichte. Junge Ärzte wollen lieber in eine Gemeinschaftspraxis, wo man auch die Möglichkeit hat, in Teilzeit zu arbeiten. Und natürlich braucht es barrierefreie Praxisräume mit Parkmöglichkeit, auch solche, die sich erweitern lassen, in denen beispielsweise ambulante Operationen möglich sind.

Großes Interesse

"Das Interesse der Ärzte, sich hier neben der Klinik niederzulassen, ist groß", weiß Harald Sailer. Und sein Bruder Norman ergänzt: "Der Stadt Rottweil ist es wichtig, dass sich das Klinikareal weiter entwickelt und durch das geplante Projekt sinnvoll ergänzt wird." Immerhin: Neben der Klinik, dem DRK und der Gustav-Werner-Schule gibt es hier bereits ein Wohnheim für die Pflegeschüler sowie eine Kindertagesstätte. Da passt die geplante Erweiterung hervorragend ins Gesamtkonzept. Dazu kommt, dass Rottweil viele Fachärzte hat und so auch ein großes Einzugsgebiet aus dem ganzen Umland.

Das dritte Ärtzehaus in der Stadt

Die Sorgen, dass die ambulante medizinische Versorgung in Rottweil nicht aufrecht erhalten werden kann, gab es in der Vergangenheit. Mit diesem Projekt und dem Ärztehaus, das Sailerbau an der Königstraße plant, ist dieses Problem langfristig und nachhaltig gelöst. Das Rottweiler Unternehmen projektiert damit übrigens bereits das dritte große Ärztehaus für die Stadt und etabliert sich damit weiter als Spezialist für Ärztehäuser.

Neu für Sailerbau ist, dass es auch hinsichtlich der Praxisflächen ein Bauträgerprojekt wird, bei dem nicht vermietet, sondern die Räume verkauft werden – interessant also nicht nur für Ärzte, sondern auch für Investoren. Interessenten dürfen sich gerne an die Sailerbau wenden.

Für die Brüder Sailer und Geschäftsführer Grundmann ist klar: Der Campus hat eine große Zukunft und wird der Stadt sehr gut tun. Auch weil der Trend immer mehr zu ambulanten Operationen geht, und wo könnten die besser hinpassen als direkt neben die Klinik?