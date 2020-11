Gesundheit in Corona-Zeiten Horber Hausarzt bietet Sprechstunde per Video

Bessere Steuerung bei Belegung des Wartezimmers

Das bestätigt auch Arzthelferin Ilona Haizmann: "Ich bin begeistert von dieser Möglichkeit! So kann ich Patienten, falls es passt, gleich zu Frau Doktor reinschalten. Gerade für Angehörige von älteren Patienten ist diese Möglichkeit richtig gut, weil sie jetzt nicht mehr hin- und herfahren müssen, sondern nur noch das Smartphone halten müssen. Und wir haben den Vorteil, dass die Belegung des Wartezimmers besser zu steuern ist!" Für sie ein weiterer Vorteil: Die Termine sind so schneller und einfacher zu organisieren. Haizmann: "Telefonisch ist das oft ein Hin und Her, ehe man den passenden Termin für den Patienten und die Ärztin gefunden hat. Bei der Videosprechstunde muss man nur den neuen Link verschicken und der Patient wird verbunden, sobald die Ärztin Zeit hat."

Die Videosprechstunde. Sie funktioniert mit clickdoc. Einem Programm, welches von der kassenärztlichen Vereinigung zertifiziert ist. Und deshalb auch besonders datensicher ist. Hausärztin Sachiko Flaig: "Gerade jetzt in den Corona-Zeiten hat die Videosprechstunde auch für mich enorme Vorteile: Ich muss Patienten, die ich kenne, nicht mehr in Schutzkleidung untersuchen. Dort sehe ich nicht so viel wie in der Videosprechstunde. Auch telefonisch ist die Diagnose schwierig. Wenn ich den Patienten sehe und höre, kann ich mehr erkennen. Das Zusammenspiel von Stimme, Gesichtsfarbe und Mimik sagt schon viel aus. So kann ich abschätzen, ob es meinem Patienten besser oder schlechter geht. Und­ die Leute sind viel entspannter, weil sie daheim sind! Nur: Am Telefon war es viel schwieriger zu entscheiden, ob die Patienten in die Praxis kommen müssen oder nicht!"

Videosprechstunde sei kein Allheilmittel

Die Videosprechstunde. Sie bietet noch einen Vorteil. Die Hausärztin: "Weil die Patienten sehe, bekomme ich auch mit, ob sie das, was ich sage, verstanden haben. Das ist natürlich gut bei Menschen, die vielleicht der deutschen Sprache nicht so mächtig sind."

Allerdings: Die Videosprechstunde ist kein Allheilmittel, betont die Hausärztin: "Natürlich ersetzt nichts eine gründliche Diagnose. Mit Händen, Augen und Medizin-Technik. Aber Fälle, in denen es beispielsweise darum geht, das Ergebnis eines Bluttests oder eine Krankenhausakte zu besprechen - so etwas kann man mit dem Video gut erledigen. Oder auch, wenn jemand erkältet ist und eine Krankschreibung benötigt - das lässt sich gut per Video erledigen. Es geht ja auch darum, mögliche Kontakte zu vermeiden, um die Infektionsgefahr zu verringern."

Die neue Videosprechstunde - sie macht es dem Patienten sogar noch bequemer. Hausärztin Flaig: "Wenn der Patient nach der Videosprechstunde ein Rezept benötigt, faxen wir das zu den Horber Apotheken. Die liefern das Medikament dann nach Hause!"