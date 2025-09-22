Gesundheit in Balingen: Über den Darm spricht man nicht? Hier schon!

Schmerzen, plötzliche Durchfälle, bis zu 50 Mal am Tag der Gang aufs Klo: Darmerkrankungen bestimmen den Alltag Betroffener. Sie finden nun Rat in einer neuen Selbsthilfegruppe.

Mareen Genc ist eine zierliche Frau – und eine, die weiß, was sie will. Nämlich nicht auf ihre Erkrankung reduziert werden. Sie hat Colitis ulcerosa, eine bislang nicht heilbare chronische Entzündung des Dickdarms. Am 1. Oktober geht sie mit einer Selbsthilfegruppe an den Start. „Über die Erkrankung sprechen hilft“, weiß Mario Stadtmüller, der Genc zum Redaktionsbesuch begleitet.

Stadtmüller ist ein alter Hase in Sachen Selbsthilfegruppen. Als selbst Betroffener leitet er den Stomatreff. Daher auch die Idee zur Gründung einer Gruppe für Betroffene von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED). Eine solche, sagt er, gibt es im ganzen Zollernalbkreis bislang nicht.

Unterstützung kommt von Darmspezialist

Acht Jahre alt ist die Idee schon, angestoßen vom damaligen Dezernenten Eberhard Wiget und Heinz Weisser vom Sprecherrat der Selbsthilfegruppen. Seit damals dauerte auch die Suche nach jemandem, der vorne steht und die Gruppe leitet.

Unterstützt wird die Gruppe ehrenamtlich vom Darmspezialisten Uwe Markert, bis zu seiner Pensionierung am Zollernalbklinikum tätig. Viel Lob geht von Genc und Stadtmüller an das Team von Oberbürgermeister Dirk Abel: im Rathaus habe man dabei geholfen, barrierefreie Räume mit guten Toiletten zu finden. Alla Bauer ist im Haus am Stettberg fündig geworden.

Offen mit der Erkrankung umgehen

„Es wird auf keinen Fall ein Stuhlkreis“, sagt Stadtmüller und lacht. Die Selbsthilfe gelte als viertes Standbein im Gesundheitswesen. „Von Betroffenen für Betroffene“, erläutert er. Wer noch nie Kopfschmerzen gehabt habe könne niemandem sagen, wie der sich zu fühlen oder sich zu verhalten habe.

„Was mit Darm oder Stuhlgang zu tun hat, ist immer noch ein Tabu“, berichtet Genc. Die 41-Jährige will das aufbrechen. Sie selbst geht ganz offen mit ihrer Erkrankung um. Das Umfeld reagiere positiv – auch die Kollegen der Lehrerin. „Ich freue mich über alle, die zum Austausch kommen“, sagt die junge Frau.

Eine „Klo-Landkarte“ im Kopf

Stadtmüller war mehr als zwei Jahrzehnte im Außendienst tätig. Auf seinen Strecken kannte er jede Toilette. Und auch Genc hat eine Art Klo-Landkarte im Kopf. Bei einem akuten Schub allerdings bleibe sie zu Hause. „Man ist gefangen zwischen Bett und Klo.“

Viele Betroffene, weiß Genc, trauen sich auch gar nicht aus dem Haus. „Man braucht innerhalb von Sekunden eine freie, saubere Toilette.“ Zur Erkrankung selbst geselle sich nicht selten eine Depression.

Ein künstlicher Darmausgang drohte

Mit modernen Medikamenten könne man viel tun, um die Erkrankung im Schach zu halten. „Wir haben trotzdem ein erfülltes Leben“, sagt Mareen Genc. Sie und Mario Stadtmüller haben sich kennengelernt, weil ihr ein künstlicher Darmausgang drohte. Die 41-Jährige suchte Rat beim Leiter des Stomatreffs.

Das war vor anderthalb Jahren. Eigentlich wollte Genc schon eher mit der Selbsthilfegruppe an den Start gehen, aber ein Krankheitsschub bremste sie aus. Im Moment geht es ihr gut. Und sie freut sich auf die neue Aufgabe als Gruppenleiterin.

Das erste Treffen findet statt am 1. Oktober, 18 Uhr, im Haus Am Stettberg, Ostdorfer Straße 83.Eingeladen sind Betroffene und Angehörige. Nähere Informationen gibt es unter Telefon 0152/58 70 56 58 oder per Email an shg.ced.balingen@gmx.de.

Die Erkrankungen

Morbus Crohn

ist eine chronische Entzündung des Magen-Darm-Traktes, die vom Mund bis zum After gehen kann. Typische Symptome sind (blutiger) Durchfall, krampfartige Bauchschmerzen, Übelkeit und Erschöpfung. Es kann zu Aphthen im Mund kommen

Colitis ulcerosa

äußert sich mit blutig-schleimigen Durchfällen, krampfartigen Bauchschmerzen und häufigem Stuhldrang, der auch nachts auftreten kann. Betroffen ist nur der Enddarm. Die Colitis verläuft in Schüben.