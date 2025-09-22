Gesundheit in Balingen: Über den Darm spricht man nicht? Hier schon!

Schmerzen, plötzliche Durchfälle, bis zu 50 Mal am Tag der Gang aufs Klo: Darmerkrankungen bestimmen den Alltag Betroffener. Sie finden nun Rat in einer neuen Selbsthilfegruppe.
Mareen Genc ist eine zierliche Frau – und eine, die weiß, was sie will. Nämlich nicht auf ihre Erkrankung reduziert werden. Sie hat Colitis ulcerosa, eine bislang nicht heilbare chronische Entzündung des Dickdarms. Am 1. Oktober geht sie mit einer Selbsthilfegruppe an den Start. „Über die Erkrankung sprechen hilft“, weiß Mario Stadtmüller, der Genc zum Redaktionsbesuch begleitet.