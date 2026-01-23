Gesundheit in Balingen: Dem Lärm auf die Pelle rücken

Mit dem Lärmaktionsplan vermeidet die Stadt Balingen eine unnötige und gesundheitsschädliche Geräuschkulisse. Im Bereich der Bundesstraße besteht Handlungsbedarf.
Derzeit beschäftigen sich die kommunalpolitischen Gremien in Balingen wieder mit dem sogenannten Lärmaktionsplan. Dieses behördliche Instrument dient zur Erfassung, Bewertung und Minderung von Umgebungslärm und soll die Bürger letztlich schützen. Im Großen und Ganzen steht die Eyachstadt in Sachen Lärmschutz gut da. An der B 27 hingegen muss dieser nun ergänzt und ertüchtigt werden.