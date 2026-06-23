Gesundheit in Albstadt: Mit 40 Jahren gescheit oder alt?

Die Gesundheitsreihe „Impulse“ in Albstadt wird nach zehn erfolgreichen Jahren mit einer Abschlussveranstaltung über das Altern beendet.
Ein bekanntes Sprichwort sagt ja: „Ein Schwabe wird erst mit 40 gscheit, ein anderer nicht in Ewigkeit“ – eigentlich eine positive Nachricht für Menschen im Schwabenland. Doch für alle gilt: Das Alter beginnt mit 40 Jahren. Mit dieser überraschenden Nachricht konnte Ulla Reyle ihr Publikum am Montagabend im Kunstmuseum Albstadt nur deshalb nicht schockieren, weil die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Alter schon weit überschritten haben. Woran die Gerontologin aus Tübingen ihre Aussage festmacht, ist die Tatsache, dass die Sinnesorgane langsam nachlassen: Die Altersweitsichtigkeit beginnt, oft auch ein schlechteres Hörvermögen, und auch sonst verändert sich nach und nach viel im Körper. Man dürfe das Leben nicht wie eine Linie betrachten, bei der am Anfang die Geburt und am Ende der Tod stehen, erläuterte die Tübinger Gerontologin in ihrem Impulse-Vortrag. Vielmehr sei das Leben ein geschlossener Kreis: Am Anfang ist man hilflos, „schwer pflegebedürftig“, und am Ende ebenfalls wieder auf die Fürsorge liebevoller Menschen angewiesen.