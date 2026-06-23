Gesundheit in Albstadt: Mit 40 Jahren gescheit oder alt?

Ein bekanntes Sprichwort sagt ja: „Ein Schwabe wird erst mit 40 gscheit, ein anderer nicht in Ewigkeit“ – eigentlich eine positive Nachricht für Menschen im Schwabenland. Doch für alle gilt: Das Alter beginnt mit 40 Jahren. Mit dieser überraschenden Nachricht konnte Ulla Reyle ihr Publikum am Montagabend im Kunstmuseum Albstadt nur deshalb nicht schockieren, weil die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Alter schon weit überschritten haben. Woran die Gerontologin aus Tübingen ihre Aussage festmacht, ist die Tatsache, dass die Sinnesorgane langsam nachlassen: Die Altersweitsichtigkeit beginnt, oft auch ein schlechteres Hörvermögen, und auch sonst verändert sich nach und nach viel im Körper. Man dürfe das Leben nicht wie eine Linie betrachten, bei der am Anfang die Geburt und am Ende der Tod stehen, erläuterte die Tübinger Gerontologin in ihrem Impulse-Vortrag. Vielmehr sei das Leben ein geschlossener Kreis: Am Anfang ist man hilflos, „schwer pflegebedürftig“, und am Ende ebenfalls wieder auf die Fürsorge liebevoller Menschen angewiesen.

Die interessanten Einblicke für ein zufriedenes Leben fanden innerhalb der Abschlussveranstaltung zur Impulse-Reihe in Albstadt statt. Zehn Jahre „gesunde Stadt Albstadt“ mit zahlreichen Vorträgen, Workshops und Gesprächen in beinahe allen Stadtteilen seien äußerst erfolgreich verlaufen, erläuterte die Organisatorin Dorothee Hummel-Wagner. Aus einem der ersten Vorträge über den Renteneintritt habe sich sogar eine Ruhestandsgruppe mit mehr als 30 Teilnehmern gebildet, die sich heute noch treffen und aktiv sind.

Chance auf ein langes Leben

Aktiv ist das Stichwort. Körperliche und geistige Aktivität steigere laut Gerontologin nicht nur die Lebenserwartung, sondern vor allem die Qualität, mit der man altere. „Wir haben die Chance auf ein sehr langes Leben, hier und heute“, meinte Ulla Reyle und erklärte: „Wir befinden uns in einer historisch neuen Situation: der des langen Lebens. Das hatten wir noch nie.“

Politisch beginne das Alter mit 60 Jahren. Doch inzwischen blieben einem in der Regel dann nicht mehr nur „ein paar Jahre“, sondern statistisch noch rund ein Drittel des Lebens. Und die gelte es, in Würde und mit Lebensfreude zu verbringen.

Dazu müsse man fünf Strukturmerkmale für das Alter kennen, so die Gerontologin, die selbst schon 78 Jahre alt ist. Mit dem Alter gehen eine Individualisierung (man wird immer „eigner“), eine Pluralisierung (man altert unterschiedlich „vor sich hin“), eine Verjüngung (Hauptindikatoren sind eine gute medizinische Versorgung, eine gesunde Ernährung und eine hohe Bildung), eine Entberuflichung (für manche als Belastung, für andere als Chance) sowie eine Feminisierung (die letzten zehn Jahre verbringen Frauen ihr Leben statistisch gesehen alleine) einher. Jedoch sei die Lebensdauerforschung noch recht jung und eine ganze Industrie lebe davon.

„Unsere Vorstellungen steuern unsere Erfahrungen und unser Erleben“, war wohl einer der markantesten Sätze des Vortrags. Schließlich gehe es um einen selbstfürsorglichen Lebensstil, der nichts mit Egoismus zu tun habe. Im Übrigen sei ein schlechtes Hörvermögen die beste Voraussetzung, an einer Demenz zu erkranken, weshalb man frühzeitig einen guten Akustiker aufsuchen sollte. Allein schon deshalb, um nicht sozial ausgegrenzt zu sein.

Denn auch das gehöre zu den Stellschrauben, die man für ein gutes Altern drehen müsse, so die Gerontologin.

Als Tipps gab sie den Zuhörern die „sechs L“ mit, die ein erfülltes und gutes Leben im Alter fördern: Mit L wie Liebe sei das Engagement für andere gemeint; beim Lernen gehe es vor allem um den digitalen Anschluss; beim Laufen müsse man an körperliche, aber auch geistige Bewegung denken; das Lachen, auch über sich selbst, fördere das Wohlbefinden; das Loslassen erfordere meist einen schwierigen Prozess, wenn man wahrnehme, dass manches nicht mehr machbar ist; und zuletzt das Leben selbst – im Hier und Jetzt, und ohne etwas aufzuschieben.

Bei der anschließenden Podiumsdiskussion stellten sich den Fragen von Dorothee Hummel-Wagner Albstadts Oberbürgermeister Roland Tralmer, Meßstettens Internist im Ruhestand Reinhard Wulf, Ernährungsberaterin bei der AOK Gesundheitskasse in Balingen Ute Streicher sowie Gerontologin Ulla Reyle. Der Arzt sprach von Spaziergängen mit dem Hund und Achtsamkeit, die Gerontologin von der Akzeptanz, wenn sich der Körper verändert, die Ernährungsberaterin von Bewegung und innerer Gelassenheit. Und der Oberbürgermeister liest in seiner wenigen Freizeit gerne mal ein Buch, nimmt manches mit Humor, macht manchmal Meditationsübungen, blendet nach Feierabend auch mal schwierige Themen aus und macht vor allem das, was er tut, sehr gerne – nicht nur den Job, sondern auch mal ein Zigarillo rauchen oder eine Cola trinken.

Impulse-Reihe „Gesunde Stadt Albstadt“

Nach einem Jahrzehnt voller Workshops, Vorträge, Lesungen, Mitmachangebote, Gesundheitsmessen und inspirierender Begegnungen endet das städtische Gesundheitsprogramm „Impulse – gesunde Stadt Albstadt“. Über ein Jahrzehnt hinweg wurden zahlreiche Menschen in Albstadt erreicht und wichtige Impulse für Gesundheit, Prävention und Lebensqualität gesetzt.