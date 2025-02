Axh kGesundheit im Südwesten: Heftige Grippewelle erfasst auch Stuttgart

1 Was hilft gegen triefende Nasen? Foto: dpa/Christina Sabrowsky

Die Zahl der Neuansteckungen mit Influenza ist erneut gestiegen. Zunächst waren vor allem Kinder und Jugendliche betroffen – laut Robert-Koch-Institut leidet derzeit fast jedes sechste Schulkind an einer akuten Atemwegserkrankung.









Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Fieber: Die Grippewelle bewegt sich derzeit laut Robert-Koch-Institut (RKI) deutschlandweit auf den jährlichen Höhepunkt zu. Dazu kommen viele Erkältungen und grippale Infekte durch andere Virustypen. In Baden-Württemberg – und somit auch in Stuttgart – breiten sich Influenza-Viren ebenfalls rasant aus. Die Zahl der an das Landesgesundheitsamt übermittelten Influenza-Fälle sei seit Jahresbeginn deutlich angestiegen, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag in Stuttgart mit. Allein in der vergangenen Woche wurden laut Ministerium 4195 Fälle gemeldet.