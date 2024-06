1 Petra Krauss ist Kreisvorsitzende der Zahnärzteschaft: Sie und ihre Kollegen sind mit den politischen Rahmenbedingungen unzufrieden und planen für nächste Woche einen Protesttag. Foto: Ralf Trautwein

Zahnmediziner gelten manchem als gut verdienende „Porschefahrer“, die keinen Grund zur Klage haben sollten. Doch so ist es nicht, weshalb sie nächste Woche – auch in der Region – einen Ausstand planen, um gegen die politischen Rahmenbedingungen zu protestieren.









Petra Krauss und ihr Mann Roland Henne arbeiten tagtäglich hart in ihrer Schwenninger Praxis. Doch ihnen ergeht es wie all den anderen Zahnärzten in VS und im ganzen Land: Ihre Ertragslage verschlechtert sich zusehends.