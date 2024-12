Ein Szenario zum Tag x: Was wäre, wenn...?

1 Landrat Sven Hinterseh (von links), Kreisbrandmeister Florian Vetter, Dirk Sautter (Leiter Integrierte Leitstelle), Jürgen Roth (damals Vorsitzender DRK-Kreisverband) und Winfried Baumann (Geschäftsführer DRK Rettungsdienst Schwarzwald-Baar) freuten sich 2016 auf die bevorstehende Inbetriebnahme der Leitstelle. Foto: Marc Eich

Die Orientierungslosigkeit zur Zukunft der Integrierten Rettungsleitstelle in Villingen-Schwenningen beschäftigt unsere Autorin Cornelia Spitz.









Link kopiert



Wer A sagt, muss auch B sagen, sollte man meinen. Nicht so in der hohen Politik. Was mit dem Leitstellengesetz passiert, steht beispielhaft für viele Bereiche.