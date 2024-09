Am Donnerstag, 12. September, 10 bis 15 Uhr, hält der rote Londoner Doppeldeckerbus der bundesweiten Gesundheitsinitiative „Herzenssache Lebenszeit“ vor dem Schwarzwald-Baar-Klinikum in Villingen-Schwenningen.

Ein Expertenteam aus Ärzten und Fachkräften des Schwarzwald-Baar-Klinikums beantwortet Fragen über Schlaganfall, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes.

Interessierte können ihr persönliches Risiko kostenlos testen lassen und erhalten persönliche Tipps zur Vorbeugung. Auch die Selbsthilfegruppe „Initiative Schlaganfall“ wird vor Ort sein.

„Der Schlaganfall ist die zweithäufigste Todesursache in Deutschland,“ so Hubert Kimmig, Direktor der Klinik für Neurologie am Schwarzwald-Baar-Klinikum. Was viele nicht wissen: Auch erhöhter Blutzucker gehört zu den typischen Risikofaktoren eines Schlaganfalls. Deshalb unterstützt das Schwarzwald-Baar-Klinikum regelmäßig die bundesweite Gesundheitsinitiative „Herzenssache Lebenszeit“ bei der Aufklärung über diese Krankheiten.

Symptome richtig deuten

„Es ist enorm wichtig, dass man sein Risiko kennt und Symptome richtig deutet, damit man im Ernstfall schnell reagieren kann,“ ergänzt Kimmig. „Beim Schlaganfall kommt es auf jede Minute an.“

Gezielte Vorbeugung ist besonders effektiv. Deshalb bietet das Expertenteam des Klinikums am 12. September einen kostenlosen Risiko-Check an: Interessierte können beispielsweise ihren Blutdruck messen und ihre Halsgefäße mit einem Ultraschallgerät untersuchen lassen. Auf Basis der Ergebnisse aus diesen Untersuchungen geben die Experten wertvolle Tipps zur persönlichen Vorbeugung und beantworten die Fragen der Besucher. Auch die Selbsthilfegruppe „Initiative Schlaganfall“ informiert vor Ort über ihr Programm.