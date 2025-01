Seit das MVZ Gynäkologie in Rottweil geschlossen und Hunderte Patientinnen gekündigt hat, ist die Lage prekär. Viele Frauen verzweifeln auf der Suche nach einem Frauenarzt. Immerhin gibt es jetzt in der Region einen Lichtblick.

Es war ein Schock für viele Frauen: Im Juni vergangenen Jahres hatte das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Gynäkologie auf einen Schlag 500 Patientinnen gekündigt. Im Dezember folgte die nächste Hiobsbotschaft: Das MVZ schließt ganz.

Grund: Die Kassenarztsitze könnten nicht nachbesetzt werden, so das Zollernalb-Klinikum aus Träger des Rottweiler MVZ. Manche Patientinnen schreiben im Nachgang auf unsere Berichterstattung, sie seien nicht einmal benachrichtigt worden. Und nun? Wo sollen sie hin? Bei vielen Ärzten ist längt ein Aufnahmestopp verhängt.

Das Problem: Geht es nach den Kassenarztsitzen, so ist der Kreis Rottweil zumindest in den Statistiken recht gut aufgestellt. Doch wie sich zeigt, können diese Sitze eben nicht besetzt werden – angesichts zunehmend älter werdender Ärzten im Kreis ein sich weiter verschäfendes Problem.

Gute Nachrichten gibt es jetzt immerhin aus dem Nachbarlandkreis Tuttlingen. Denn inzwischen nehmen manche Patientinnen notgedrungen auch längere Anfahrtswege in Kauf. Im Tuttlinger Klinikum hat nun eine neue gynäkologische Praxis eröffnet – in direkter Nähe zur Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe.

Manal Seed, Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, ist mit der neuen Sprechstunde am 20. Januar gestartet. Sie ist laut Pressemitteilung seit mehreren Jahren Frauenärztin und hat bis zu ihrer Elternzeit in der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Klinikum Landkreis Tuttlingen gearbeitet.

In Lybien studiert

Die 39-Jährige, die aus Lybien stammt, hat dort an der Universität in Gharian Medizin studiert und zunächst als Allgemeinmedizinerin praktiziert. 2013 kam sie, mit einem Stipendium ausgestattet, nach Deutschland, wo sie die Sprache lernte und das hierzulande obligate Anerkennungsverfahren durchlief. 2014 erhielt sie die deutsche Approbation und wurde in der Folge Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Ihre Klinik-Stationen waren Düsseldorf, Castrop-Rauxel, Aachen und Grevenbroich, bevor sie beschloss, in den Süden der Republik umzuziehen.

Personaldirektor Oliver Butsch freut sich mit Ärztin Manal Seed (Mitte) und Praxismanagerin Jessica Fröbel auf den Start der neuen Frauenarztpraxis im Klinikum Landkreis Tuttlingen. Foto: Klinikum Tuttlingen

Nun freut sich Manal Seed sehr auf ihre neue Aufgabe, wie mitgeteilt wird. Personaldirektor Oliver Butsch spricht von einem klaren Mehrwert für das Klinikum und für Tuttlingen, das eine vergleichsweise junge Bevölkerung und damit auch einen hohen Bedarf an ambulanten frauenärztlichen Angeboten habe.

Moderne Räume

Die neue Praxis in modernen, gut ausgestatteten Räumlichkeiten, die zum Medizinischen Versorgungszentrum gehört, befindet sich im dritten Obergeschoss in direkter Nähe zur Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. „Mit unserer neuen Frauenarztpraxis im Klinikum Landkreis Tuttlingen wollen wir besonders die gynäkologische und geburtshilfliche Versorgung im Landkreis Tuttlingen verbessern, aber dabei durchaus auch für Mitarbeiterinnen des Klinikums und deren Angehörigen eine gute und besonders zeitnahe gynäkologische Leistung anbieten“, so Personaldirektor Butsch.

„Es ist ein sehr schönes Gefühl, für meine Patientinnen da zu sein – ganz besonders, wenn ich dabei auch für meine Kolleginnen aus dem Klinikum da sein und ihnen helfen darf“, freut sich Manal Seed. Nach der Tätigkeit in der Frauenklinik hat sie sich für die Niederlassung ganz bewusst entschieden, um ihr Familien- und Arbeitsleben besser vereinbaren zu können. Unterstützung erfährt sie dabei von einer erfahrenen Mitarbeiterin. Bei der Arbeit in der Praxis wird sie von Praxismanagerin Jessica Fröbel unterstützt.

Enge Zusammenarbeit mit Klinik

„In unserer Praxis werden die Patientinnen individuell und ganzheitlich in allen Bereichen der Frauenheilkunde und Geburtshilfe betreut“, verspricht Oliver Butsch. Die Praxis bietet daher insbesondere folgende Leistungen an: Früherkennungs- und Vorsorgeuntersuchungen, Schwangerenvorsorge und -betreuung, Leistungen bei Menstruations- und Wechseljahrsbeschwerden, Mädchen- und Jugendsprechstunde, Verhütung und Familienplanung sowie Betreuung und Nachsorge bei Tumorerkrankungen. Außerdem werde Manal Seed mit dem Ärzte- und dem Hebammenteam der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe eng zusammenarbeiten.

Die Praxis

Die Adresse lautet: MVZ Frauenarztpraxis am KLT, Zeppelinstraße 21, 78532 Tuttlingen. Die Telefonnummer ist 07461/97 14 13. Die Anmeldung befindet sich im Sekretariat der Frauenklinik.