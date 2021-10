Magen-Darm-Erreger greift um sich – was hilft?

1 Mit Medizin über der Schüssel – so geht es aktuell auch einem Kollegen. In manchen Fällen werden, wie hier, rezeptpflichtige Mittel gegen die Übelkeit verschrieben. Foto: Kopf

Es rumpelt im Bauch, man fühlt sich schlapp – und irgendwann geht gar nichts mehr: Ein Magen-Darm-Erreger setzt gerade viele im Kreis außer Gefecht. Das Gesundheitsamt hat ein Auge drauf. Sollte es in Kindergärten oder anderen Einrichtungen ein vermehrtes Aufkommen von Fällen geben, wird reagiert.















Kreis Rottweil - In Sailers Römer-Apotheke in Rottweil zeigte sich die Entwicklung am Wochenende: Im Notdienst seien vor allem viele Eltern gekommen, deren Kinder von Magen-Darm-Erkrankungen betroffen sind, berichtet Apotheker Robert Wackenhut. Doch welche Mittel helfen?