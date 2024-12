Präsident am Rottweiler Landgericht Diekmann: „Viele haben das Konfliktlösen verlernt“

Mehr als 100 Tage ist Florian Diekmann nun im Amt. Zeit für eine erste Bilanz und einen Blick in die Zukunft: Uns verrät er, welche Umbaumaßnahmen am Gerichtsgebäude anstehen, wie er die aktuelle Verfahrensdauer einschätzt, und wie Richter in Zukunft KI einsetzen könnten.