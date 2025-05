Besucher können sich auf ein abwechslungsreiches Programm einstellen: Das Schwarzwald-Baar-Klinikum veranstaltet ab Juni 2025 regelmäßig den sogenannten „Gesund-Halt“.

So heißt die neue Veranstaltungsreihe, bei der Experten des Klinikums über verschiedene Krankheitsbilder und Interessantes aus der Medizin sprechen. Betroffene, Angehörige und Interessierte können dabei nicht nur viel Wissenswertes beispielsweise über Symptome, Früherkennung und Behandlungsmöglichkeiten erfahren. Sondern es bleibt auch ausreichend Zeit, um mit den Medizinern ins Gespräch zu kommen und Fragen zu stellen, heißt es in der Pressemitteilung.

Lesen Sie auch

Den Auftakt in der Reihe „Gesund-Halt“ macht die Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Montag, 2. Juni, mit dem Thema „Ist das noch normal? Spannendes aus der Kinderorthopädie“. Um 18 Uhr geht es los im Baden-Württemberg-Saal am Standort Villingen-Schwenningen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht notwendig.

„Für Menschen mit gesundheitlichen Problemen ist es hilfreich, gut informiert zu sein“, erklärt Sandra Adams, Pressesprecherin des Schwarzwald-Baar-Klinikums. „Wissen kann dazu beitragen, Ängste oder Unsicherheiten zu verringern. Und vor allem können Betroffene oft aktiv etwas für ihre Gesundheit tun. Im Rahmen unserer neuen Veranstaltungsreihe möchten wir Betroffenen und Angehörigen die Möglichkeit bieten, die Experten im Klinikum kennenzulernen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Gleichzeitig kann man auch Kontakte zu anderen Betroffenen knüpfen. Wir wünschen uns, dass die Gäste mit dem Gefühl nach Hause gehen, etwas für sich mitnehmen zu können.“

Die „Gesund-Halt“-Abende sehen einen etwa 30- bis 40-minütigen Impulsvortrag vor. Anschließend soll Raum für Diskussion und Austausch geboten werden. Darüber hinaus bieten diese Abende auch Selbsthilfegruppen oder Vereinen rund um die jeweiligen Themenfelder eine Plattform, um sich und ihre Arbeit vorzustellen. Besucher sollten für den Abend eine gute Stunde einplanen.

„Ist das noch normal?“ am 2. Juni

Der erste „Gesund-Halt“-Abend am 2. Juni um 18 Uhr steht ganz im Zeichen der Unfallchirurgie und der Kinderorthopädie: Dr. Ina Fichtel, Kinderorthopädin am Schwarzwald-Baar-Klinikum, erklärt, wie das Wachstum bei Kindern verläuft, was in welchem Alter normal ist und wann ein Besuch beim Arzt angebracht ist. Dabei geht die Ärztin auch auf Fuß- und Hüftfehlstellungen wie beispielsweise X- und O-Beine oder Klumpfüße ein. Professor Dr. Jörg Bayer, Direktor der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Schwarzwald-Baar-Klinikum, gibt ergänzend dazu Einblicke in die Arbeit des überregionalen Traumazentrums.

„Sicher und geborgen in ein neues Leben“ am 15. Juli

Wer möchte, kann sich auch schon den Termin am 15. Juli vormerken: An diesem Abend informiert Privat-Dozent Dr. Matthias Henschen, Leiter des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin und Direktor der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde, gemeinsam mit Professor Dr. Christoph Domschke, Direktor der Klinik für Frauenheilkunde, zum Thema sichere Geburt.

Weitere „Gesund-Halt“-Abende sind am 6. Oktober und am 3. November 2025 geplant. Interessierte finden alle Informationen auf der Homepage des Schwarzwald-Baar-Klinikums (www.sbk-vs.de) unter „Veranstaltungen“.